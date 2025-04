Chặn đứng hơn 10 tấn nội tạng bò bẩn ra thị trường Hà Nội

Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết vừa khám xét 3 kho lạnh, thu giữ hơn 10 tấn nội tạng “bẩn” trong tình trạng bốc mùi, chuẩn bị tiêu thụ. Đêm 28/4, lực lượng chức năng kiểm tra 3 kho đông lạnh tại thôn Bái Đô (xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên), phát hiện hơn 10 tấn nội tạng trâu, bò có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi hôi thối.

Hơn 10 tấn nội tạng bò bao gồm lòng, tim, dạ dày, xách trâu, bò.

Khi lực lượng chức năng ập vào, cả 3 kho đều cửa đóng then cài, điện tắt tối om. Nhưng trước đó, hoạt động sơ chế, phân loại nội tạng vẫn diễn ra nhộn nhịp bên trong. Chủ lô hàng là N.Đ.C. (SN 1998, trú tại huyện Phú Xuyên), khai đã thu mua nội tạng bò trôi nổi trên thị trường. Do đó, toàn bộ số nội tạng này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Người này còn cho biết: “Tôi thu mua hàng trôi nổi, sau đó đem bán dần cho các tiểu thương. Tôi cũng không biết hàng có đảm bảo vệ sinh hay không, nhưng vẫn nhập về bán...”.

Theo Trung tá Phạm Thị Thùy Chi – Đội trưởng Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội, quy trình thu mua, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ được các đối tượng tổ chức khép kín và diễn ra rất nhanh, hàng hóa được đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trung tá Chi nhận định: “Toàn bộ số hàng đều không có nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu đưa ra thị trường, đây sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng”.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ nên lựa chọn thực phẩm tại các cơ sở uy tín, có tem nhãn, kiểm định rõ ràng. Việc tiêu thụ thực phẩm "bẩn" không chỉ gây hại cho sức khỏe bản thân mà còn tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh và an toàn cộng đồng.