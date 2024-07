Hà Nam: Triệt phá đường dây cá độ tiền tỷ, thu giữ 2 khẩu súng

Ngày 2/7, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và tàng trữ trái phép vũ khí do 2 vợ chồng cầm đầu. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1983 trú ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) cùng vợ là Trần Thị Hiền Trang (sinh năm 1993, trú ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam); Vũ Trung Hiếu (sinh năm 1995 trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định); Nguyễn Kim Cương (sinh năm 1990, trú tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Cơ quan Công an khám xét nơi ở của các đối tượng và tang vật vụ án.

Khám xét chỗ ở của Hiếu và Trang thuê tại tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, cơ quan Công an thu giữ: 2 khẩu súng quân dụng, 54 viên đạn, 2 cân tiểu ly, 5 túi nilon trong suốt, bên trong có 52 gam chất bột màu trắng nghi là ma túy đá, 20 viên nén nghi là ma túy tổng hợp, 1 ô tô cùng nhiều giấy tờ khác nghi là giả.

Bước đầu vợ chồng Hiếu Trang khai nhận, khi bắt đầu giải vô địch bóng đá Châu Âu Euro 2024, Hiếu và Trang đã mua “trang bóng”, sau đó mời chào, lôi kéo một số đối tượng tham gia cá độ để cùng hưởng lợi. Từ đầu mùa giải Euro 2024 đến nay, vợ chồng Hiếu Trang đã tổ chức cho các đối tượng tham gia cá độ bóng đá với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, Hiếu là đối tượng nghiện ma túy, theo An ninh Thủ đô. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.