Ngày 18/3, Công an xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cho biết, cơ quan Công an xã thu thập tài liệu, các chứng cứ liên quan đến vụ một luật sư bất ngờ bị tông ngã văng xuống đường và chuyển hồ sơ tới Công an huyện Hoài Đức, để điều tra theo đúng thẩm quyền.

Luật sư H. bị thương phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 15/3, luật sư N.V.H. (39 tuổi, ở thôn Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội - đang công tác tại một Văn phòng Luật sư thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội) nghe tiếng ồn ào trước nhà nên ra ngoài kiểm tra thì phát hiện nhiều thùng rác để lộn xộn ngay trước cửa ra vào nhà mình.

Thấy vậy, luật sư N.V.H. đi bộ ra đầu ngõ gặp Trưởng thôn Độc Lập, xã La Phù. Khi đang đứng nói chuyện với Trưởng thôn và một số người khác, bất ngờ luật sư H. bị một người đàn ông đi xe máy từ phía đầu ngõ tiến đến, rồ ga tông ngã xuống đường rồi phóng đi. Nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

>>> Mời quý độc giả xem video: Một luật sư bất ngờ bị tông ngã văng xuống đường ở Hà Nội

"Xe đâm thẳng vào người, bị hất văng ra và nằm lăn dưới đất, bánh xe của đối tượng điều khiển còn đè lên chân tôi. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera nhà dân ghi lại và đã được gửi cho cơ quan Công an”, luật sư H. nói. Đáng chú ý, sau khi thực hiện hành vi, người đàn ông này điều khiển xe bỏ đi, còn ông H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa quận Hà Đông cấp cứu trong tình bị thương. Sau đó, gia đình ông H. đã đến Công an trình báo về vụ việc.