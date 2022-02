Bộ Công an thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố

Chiều 23/2, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có trách nhiệm tổ chức, huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng, chống khủng bố; sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, tham gia cứu nạn, cứu hộ, các tình huống cấp bách và thực hiện nhiệm vụ khác theo chương trình, kế hoạch đã được lãnh đạo các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định thành lập Trung tâm cho Trung tướng Phạm Quốc Cương.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố cho Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố cho Thượng tá Triệu Văn Minh.

Thừa ủy quyền, Trung tướng Phạm Quốc Cương trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về PCKB cho Thượng tá Triệu Văn Minh.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Quảng Ninh xây dựng, tổ chức triển khai Đề án xây dựng Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.

Tháng 10/2021, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã họp bàn thống nhất và ký Quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Có thể khẳng định, Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố đã đánh dấu sự phát triển, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân nói chung, của lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng.

Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt Trung tâm Huấn luyện quốc gia về PCKB tuyên thệ.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã có thêm đơn vị mới để tăng cường sức chiến đấu, chúc Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thời gian tới, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cần tiếp tục nâng cao năng lực, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát cơ động; tập trung chỉ đạo Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố và các đơn vị có liên quan phải khẩn trương hoàn thiện các điều kiện còn thiếu. Đặc biệt, cần coi trọng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong việc triển khai thực hiện chủ trương, định hướng và mục tiêu về xây dựng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, đến năm 2025 tiến thẳng lên hiện đại. Tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để sớm quyết định những nội dung cần thiết, hoàn thiện Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố đi vào hoạt động theo lộ trình. Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện giai đoạn 2 của dự án Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố theo lộ trình đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt. Nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu quân số, biên chế và công tác cán bộ của đơn vị. Đề xuất về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cần trang bị phù hợp với công tác và chiến đấu của đơn vị. Tập trung nghiên cứu, xây dựng khung chương trình huấn luyện và chú trọng củng cố đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên của Trung tâm…

Các cán bộ chủ chốt được điều động về Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố phải tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ cảnh sát cơ động, ra sức phấn đấu tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, phát huy những kinh nghiệm về công tác đã có; tập trung học tập, rèn luyện, nhanh chóng làm quen với môi trường công tác mới để Trung tâm đi vào hoạt động ổn định, cùng với các đơn vị khác thuộc Bộ Tư lệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ, chức năng thuộc Bộ Công an tiếp tục phối hợp, hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động để xây dựng Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố vững mạnh, có đủ khả năng tổ chức và thực hiện hiệu quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

"Là một đơn vị mới thành lập, đây là trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng là niềm vinh dự mà Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, đơn vị sẽ từng bước xây dựng Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố trưởng thành, phát triển, vững mạnh, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Trung tướng Phạm Quốc Cương khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Tô Lâm, coi đây là mệnh lệnh đối với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố. Đồng thời, sẽ cụ thể hóa thành nội dung, chương trình, kế hoạch để kịp thời tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an triển khai xây dựng Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố trở thành một đơn vị vững mạnh, có kỷ luật, kỷ cương, có khả năng tổ chức đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng, chống khủng bố; sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Triệu Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố khẳng định, được lãnh đạo các cấp tin tưởng giao nhiệm vụ mới, nhiều thách thức mới nhưng cán bộ, chiến sỹ Trung tâm luôn nhận thức sâu sắc đây là niềm vinh dự lớn lao; đồng thời xin hứa luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân và lực lượng CSCĐ; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật và năng lực công tác; quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ và mệnh lệnh cấp trên về chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác triển khai thực hiện tại Trung tâm…

