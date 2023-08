Đại tướng Tô Lâm: “CAND là lực lượng trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành”

Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023), 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an vừa chia sẻ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ về truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND.



Đóng góp đặc biệt của lực lượng CAND

Qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.

Đại tướng Tô Lâm cho biết, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng tiếp nối, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Qua các thời kỳ, lực lượng CAND đã đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

Những năm gần đây, lực lượng CAND luôn chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại và an ninh, trật tự. Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT, chủ động phòng ngừa, đẩy lùi từ sớm, từ xa các thách thức, mối đe dọa, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, kiềm chế, kéo giảm tội phạm, kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên, không để bị động, bất ngờ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được nhiều kết quả quan trọng...

Bên cạnh đó, lực lượng CAND làm tốt công tác an sinh xã hội với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”; triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; gương mẫu, đi đầu trong trên nhiều mặt công tác...Đặc biệt là lực lượng CAND đã gương mẫu đi đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Những kết quả, thành tích đó đã đóng góp rất quan trọng vào việc trong xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, củng cố và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Lợi ích chính đáng của Nhân dân lên trên hết

Đánh giá về vai trò, ý nghĩa của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc , Đại tướng Tô Lâm dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giữ gìn trật tự, an ninh trước hết là việc của Công an, Bộ đội, Cảnh sát”. Nhưng để đạt được hiệu quả cao thì “Việc giữ gìn trật tự, an ninh càng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của Nhân dân”; “Khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, thực tiễn cho thấy quần chúng nhân dân là yếu tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT.

Theo đại tướng Tô Lâm, nhận thức vai trò to lớn của Nhân dân, Đảng, Nhà nước ta và lực lượng CAND luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; coi đây là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước; một trong những biện pháp công tác cơ bản để đấu tranh phòng, chống tội phạm, nền tảng cơ bản của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng là điều kiện để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo đảm ANTT.

Để phát huy vai trò to lớn của Nhân dân, ghi nhận truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Công an với Nhân dân, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và vai trò nòng cốt của lực lượng CAND, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã huy động được sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân. Phong trào ngày càng phát triển sâu rộng với nội dung, hình thức được đổi mới, sáng tạo, kết hợp giữa các loại hình truyền thống với các phương pháp hiện đại có ứng dụng công nghệ thông tin.

Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT.

“Nhân dân đã phát huy vai trò làm chủ và thực sự là “tai mắt”, là chỗ dựa tin cậy giúp lực lượng Công an đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”, Đại tướng Tô Lâm nói.

Theo Đại tướng Tô Lâm, Bộ Công an luôn quán triệt phương châm, nguyên tắc “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”; “Mọi hoạt động của lực lượng CAND đều đặt lợi ích chính đáng của Nhân dân lên trên hết, trước hết”. Tích cực vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu rõ về nhiệm vụ bảo vệ ANTT, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia cùng lực lượng Công an phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Thông điệp Bộ Công an từ những chiến công đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Đại tướng Tô Lâm cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được những kết quả rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Qua đó đã củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, làm trong sạch bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đồng thời khắc phục nhiều sơ hở trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý cán bộ, tăng cường sự minh bạch của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trước những khó khăn, thách thức do chịu tác động kép cả từ các yếu tố bên ngoài cùng những hạn chế, bất cập nội tại của nền kinh tế, việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bộ Công an sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ được giao để sát cánh cùng với mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đội ngũ doanh nghiệp trong phát triển, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Trong đó, xác định quan điểm, tinh thần xuyên suốt là “An ninh để phát triển, phát triển để đảm bảo an ninh”. Chủ động nắm tình hình, đánh giá, dự báo những yếu tố tác động đối với quá trình tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, nhất là những phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh để tham mưu, đề xuất hướng giải quyết kịp thời. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong CAND theo phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực”...

Bộ Công an tiếp tục gương mẫu đi đầu, quyết tâm thực hiện công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Mọi người dân và doanh nghiệp vừa là đối tượng bảo vệ, đối tượng phục vụ của lực lượng CAND, đồng thời là một trong những lực lượng trực tiếp tham gia sự nghiệp đảm bảo ANTT.

“Vì vậy, chúng tôi mong muốn mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa, giúp sức chung tay cùng với lực lượng CAND trong đảm bảo ANTT, xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, an toàn, phát triển”, Đại tướng Tô Lâm nói.

Đại tướng Tô Lâm cũng cho biết, triển khai tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 01/2018/NÐ-CP của Chính phủ là bước quan trọng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với CAND.

Qua việc sắp xếp, đổi mới, tổ chức bộ máy của Bộ Công an đã giảm tầng nấc trung gian; tăng cường được sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung của lãnh đạo Bộ, Công an địa phương đối với các mặt công tác; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chiến đấu. Đồng thời, tạo điều kiện để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trao quyền hạn thực chất, đầy đủ, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của Công an các cấp.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cũng tạo thuận lợi trong thực hiện chính sách cán bộ; kiện toàn một bước đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, gắn với việc thực hiện chủ trương bố trí người đứng đầu Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện và cả cấp xã không phải là người địa phương; là tiền đề để từng bước điều chỉnh, sắp xếp bố trí lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu...

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an thể hiện sự chủ động, gương mẫu đi đầu và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng CAND, là đợt kiện toàn tổ chức bộ máy cách mạng nhất, quyết liệt nhất trong nhiều năm qua, có sức ảnh hưởng và lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ cho công tác bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức, hoạt động, cơ chế bảo vệ CAND.

