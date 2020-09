Bắt Chủ tịch Tập đoàn Phú Thành Ngô Văn Phát

Chiều 8/9, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đã đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát (SN 1964, quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).



Một cán bộ Công an TP Hải Phòng cho biết, ông Ngô Văn Phát bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam cũng đã được thi hành.

Ông Ngô Văn Phát.

“Ông Phát bị bắt giữ từ trước đó, chiều nay (8/9), cơ quan công an đưa bị can về tại tư gia nằm trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An để khám xét nơi ở và nơi làm việc”, - một cán bộ Công an TP Hải Phòng cho biết thêm.

Ghi nhận của PV, chiều cùng ngày, cảnh sát đã khám xét nơi ở của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát tại một lâu đài hoành tráng trên đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng).

Ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Xăng Dầu Phát - Petraco. Ngoài lĩnh vực xăng dầu, ông Phát còn là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty CP tập đoàn Phú Thành ở Thái Bình. Ông Phát được biết đến là một đại gia lớn trong ngành kinh doanh xăng dầu, đồng thời là cũng là người sở hữu nhiều lâu đài hàng trăm tỷ ở TP.Hải Phòng và tỉnh Thái Bình.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bà Hồ Thị Kim Thoa ở Pháp khi bị khởi tố: Bộ Công an sẽ làm gì?