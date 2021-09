Đại gia lan đột biến dựng công nhân làm giám đốc buôn than lậu

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Hải Dương đã có báo cáo gửi Tổng cục Thuế thông tin liên quan đến Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương – doanh nghiệp trong vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 bị can.



Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt tạm giam hai anh em song sinh Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang (được biết đến là đại gia lan đột biến) cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh để điều tra hành vi khai thác, tiêu thụ than trái phép. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố Hà Anh Tuấn - nguyên Giám đốc, Bùi Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và Ngô Đông Hải, Phó giám đốc…

Hai anh em song sinh Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang

Theo Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0801214772, đăng ký lần đầu tháng 6/2017 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp. Ngành nghề chính của doanh nghiệp này là khai thác và thu gom than cứng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ đường thủy có địa chỉ tại khu 2, Bích Nhôi, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương.

Kết quả thanh tra thuế 4 năm (2017-2020) và 6 tháng đầu năm nay cho thấy doanh nghiệp này nhập lượng than với giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, qua phân tích hồ sơ các năm 2019, 2020 và 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hải Dương xác định, công ty Đông Bắc Hải Dương có doanh thu rất lớn, có nhiều yếu tố rủi ro.

Cụ thể, 2 năm 2017, 2018, doanh nghiệp này có tổng doanh thu mặt hàng than là hơn 488 tỷ đồng; trong đó tổng giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào là hơn 589 tỷ đồng. Năm 2019, tổng giá trị hàng hóa mua vào là 1.127 tỷ đồng, bán ra là hơn 1.130 tỷ đồng; năm 2020, tổng giá trị hàng hóa mua vào là 405 tỷ đồng, bán ra là gần 450 tỷ đồng. Trong 6 tháng năm nay, tổng giá trị hàng hóa mua vào là 124 tỷ đồng, bán ra 131 tỷ đồng (tất cả đều chưa có thuế giá trị gia tăng - VAT).

Cục Thuế tỉnh Hải Dương khẳng định, Công ty Đông Bắc Hải Dương chỉ là đơn vị kinh doanh thương mại không có mỏ khai thác, không có bến bãi tập kết hàng hóa, không có phương tiện vận chuyển. Khi bán hàng hóa công ty không chứng minh được việc giao hàng, phương tiện vận chuyển, từng lần giao nhận vận chuyển.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, công ty này mua hàng hóa đầu vào mặt hàng than là chủ yếu, từ các đơn vị đã bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh, tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn, giải thể chưa làm thủ tục đóng mã số thuế.

Đáng chú ý, người đại diện pháp luật của một số công ty cung cấp hàng hóa cho Công ty Đông Bắc Hải Dương là người lao động (công nhân, thủ kho...) làm việc tại Công ty Đông Bắc Hải Dương....

Theo Cục Thuế Hải Dương, bước đầu cơ quan này xác định doanh nghiệp của hai anh em Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp, cơ quan Thuế đang củng cố hồ sơ gửi cơ quan công an. Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương ước tính trốn thuế 24,6 tỷ đồng. Về chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp 246 tỷ đồng, Cục Thuế Hải Dương đang gửi cơ quan công an để làm rõ các hành vi sai phạm có thể phát sinh.

Trước đó, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 bị can, trong đó có Châu Thị Mỹ Linh (Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước, trú tại quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh); Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang, cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Kết quả điều tra xác định Châu Thị Mỹ Linh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước, cùng với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương lên kế hoạch tổ chức đường dây khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại Mỏ than Minh Tiến tại xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, CBCS Cục Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công thương đồng loạt kiểm tra 21 bãi than thuộc các doanh nghiệp nằm rải rác tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương, phát hiện các bãi than này có dấu hiệu nhập lậu, khai thác lậu.

Sau 6 ngày kiểm tra liên tục, lực lượng chức năng xác định có những điểm bị phát hiện hàng nghìn tấn than không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có hoá đơn chứng từ. Phần lớn các bãi than còn lại đều có khối lượng tồn trữ vượt quá số lượng rất nhiều so với hoá đơn nhập hàng.

Được biết, các bãi than được bố trí nằm cách nhau từ 5-7km, giáp bờ sông để thuận tiện cho việc vận chuyển đường thuỷ, nằm ở xa khu dân cư và cử người canh gác, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, làm rõ.

Các bãi than tại huyện Kinh Môn, Hải Dương đa số là bãi than lậu , chỉ có ít công ty được cấp phép thuê mặt bằng, số bãi than còn lại chủ yếu do các doanh nghiệp, hộ cá thể mua gom đất bãi của người dân đấu thầu, sau đó tự ý san lấp thành bãi phẳng rồi cho doanh nghiệp kinh doanh than thuê lại mặt bằng, hưởng chênh lệch. Như vậy, ngoài việc khối lượng than thực tế vượt quá khối lượng trong hoá đơn chứng từ, khai thác lậu thì đa số các bãi than trên không được cấp phép.

