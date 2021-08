Đại gia lan đột biến đất Mỏ bị bắt: Sở hữu siêu xe, biệt thự trăm m2

Ngày 27/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan. Trong số 12 bị can này có hai anh em sinh đôi Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh (cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh). Cả hai đều là đại gia khoáng sản đồng thời là đại gia lan đột biến ở đất mỏ hơn chục năm nay. Ảnh: Vietnamnet Lãnh đạo Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, hai anh em Giang và Thanh gây dựng vườn lan có tiếng tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều. Ảnh: VTCNews. Hai anh em sinh đồi này từng gây bão mạng xã hội vì liên quan thương vụ bán lan đột biến Ngọc Sơn Cước với số tiền 250 tỷ đồng cho một nhà vườn tại Hải Phòng vào tháng 3/2021. Ảnh: Người đưa tin Khu vườn của hai anh em Giang và Thanh tại Đông Triều có rất nhiều giống lan được giới chơi cây cảnh săn lùng như 5 cánh trắng đôi mắt pleiku, 5 cánh trắng kinh bắc, 5 cánh trắng đại cát… Theo cặp anh em này, vườn lan cho thu nhập mỗi năm cả tỷ đồng. Ảnh: Doanhnghieptiepthi Ngoài sở hữu vườn lan var Đất Mỏ ở phường Kim Sơn, cặp anh em đại gia lan đột biến Quảng Ninh này còn có doanh nghiệp lớn ở tỉnh Hải Dương. Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân của hai đại gia lan vừa bị bắt, dễ dàng nhận thấy họ sở hữu căn biệt thự hoành tráng. Ảnh: FBNV Nội thất gỗ đồ sộ bên trong biệt thự của Bùi Hữu Giang. Ảnh: Doanhnghieptiepthi Không chỉ sở hữu biệt thự, dàn xe gồm chiếc Rolls Royce Cullian (trị giá 29 tỷ đồng) và Range Rover SVautobiography cũng được cho là của đại gia lan đột biến Quảng Ninh. Tháng 3/201, siêu xe McLaren 720S độ N-Largo mang biển số tỉnh Bình Dương được bắt gặp đậu trước cửa biệt phủ của Bùi Hữu Giang. Ảnh: Vietnamnet Tháng 4/2021, khi CLB bóng đá Quảng Ninh nợ lương các cầu thủ, Vườn Lan Var Đất Mỏ đã trao tặng CLB số tiền 1 tỷ đồng để trả lương cho các cầu thủ. Ảnh: Lao động Một góc vườn lan rộng hàng trăm m2 của đại gia lan đột biến vừa bị bắt. Ảnh: FBNV Video: Giá trị thực của hoa lan đột biến. Nguồn: VTV24

