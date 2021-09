Bão ConSon giật cấp 11: "Bóng ma" sạt lở Rào Trăng đe dọa những tỉnh nào?

Đối với khu vực đất liền, hiện chưa chịu ảnh hưởng của bão Conson , nhưng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cần hết sức lưu ý về đợt mưa lớn trên diện rộng đang diễn ra và còn kéo dài tới hết ngày 9/9; sau đó mưa giảm và có thể tăng trở lại từ ngày Chủ nhật, 12/9.

Từ đêm qua và sáng sớm nay (8/9), ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to và dông, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 07/9 đến 07h ngày 08/9) như: Hưng Nguyên (Nghệ An) 211.6mm, Can Lộc (Hà Tĩnh) 237mm, Thạch Hà (Hà Tĩnh) 229.8mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 171.4mm. Quảng Trị 169.4mm,... Ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối qua (07/9) đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 13h đến 19h ngày 07/9) như: Thị xã Sông Cầu (Phú Yên) 154.6mm; Nha Trang (Khánh Hòa) 111.0mm; Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) 92.9mm; Tây Hòa (Phú Yên) 80.4mm; Đồng Xuân (Phú Yên) 76.8mm; Krông Pa (Gia Lai) 63.4mm; Ia Grai (Gia Lai) 62.0mm,…