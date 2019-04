Khởi tố vụ cháy nhà xưởng ở Hà Nội làm 8 người chết

(Kiến Thức) - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” để điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng làm 8 người chết.

Tiếp tục thông tin về vụ cháy nhà xưởng làm 8 người tử vong tại ngách 56, ngõ 1, phố Đại Linh (Hà Nội), chiều ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án Hình sự về "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy", theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự, để điều tra làm rõ.

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường. Trước đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h15 sáng cùng ngày tại 4 kho, xưởng có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn. Tổng diện tích 4 kho, nhà xưởng khoảng 900m2.



Chủ của các kho, xưởng được xác định gồm: anh Nguyễn Hồng Chiến làm chủ (SN 1976, ở 36 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) chủ xưởng kho lạnh; xưởng làm hạt chống ẩm do bà Ngô Thị Lan làm chủ (SN 1979, thường trú: 258 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội); xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác do ông Vũ Khánh Sơn (SN 1979, thường trú: Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) làm chủ; kho chứa đồ gỗ thành phẩm do ông Nguyễn Hồng Kỹ làm chủ (SN 1965, thường trú: số 79, ngách 125, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) làm chủ.

Ngay sau khi xảy ra hoả hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Phải 4 giờ sau, vụ hoả hoạn mới được dập tắt hoàn toàn.

Sau khi ngọn lửa dập tắt, lực lượng chức năng bắt đầu việc tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 15h45 chiều nay, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được cơ quan chức năng tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.