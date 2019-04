4 nhà xưởng cháy ở Trung Văn xây dựng trên đất lấn chiếm

Vị lãnh đạo UBND phường Trung Văn nói thêm, sự việc lấn chiếm xảy ra từ lâu nên theo quy định pháp luật phải giữ nguyên hiện trạng để xử lý.

Trong khi đó, báo cáo ban đầu của Công an quận Nam Từ Liêm sáng nay cho hay, đám cháy xảy ra tại 4 kho, xưởng đều có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn. Tổng diện tích 4 kho, nhà xưởng khoảng 900m2.

Chủ của các kho, xưởng được xác định là: Anh Nguyễn Hồng Chiến làm chủ (sinh năm 1976, thường trú: 36 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Xưởng kho lạnh); Xưởng làm hạt chống ẩm là bà Ngô Thị Lan làm chủ (sinh năm 1979, thường trú: 258 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội); Xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác do ông Vũ Khánh Sơn làm chủ (sinh năm 1979, thường trú: Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) làm chủ; Kho chứa đồ gỗ thành phẩm do ông Nguyễn Hồng Kỹ làm chủ (sinh năm 1965, thường trú: số 79, ngách 125, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) làm chủ.

Công an quận Nam Từ Liêm cho hay, ngay khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành 114 - Công an Thành phố Hà Nội đã điều động 9 xe chuyên dụng các loại (06 xe chữa cháy, 02 xe téc nước, 01 xe cứu nạn cứu hộ) của các đơn vị: Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2, số 4 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy.

Bước đầu xác định, khoảng hơn 500m2 nhà xưởng gồm các thiết bị, vật tư, hàng hóa bị cháy... thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.