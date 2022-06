Đã tìm thấy cô gái Phú Yên mất tích khi vào TP HCM

Theo thông tin ban đầu, N.T.T.N. về nhà vào tối 19/6 và đã đi cùng người thân ra nhà chị gái ở tỉnh Quảng Bình vào trưa nay (20/6).

Đại diện Công an xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cũng xác nhận gia đình em N.T.T.N (16 tuổi) trình báo đã tìm thấy con.

Trước đó, chiều 5/6, N.T.T.N đi xe khách của hãng vận tải Minh Cường từ thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh. Sau khi gọi điện thoại báo gia đình đã đến chỗ làm, N. mất liên lạc đến nay.

Sáng 7/6, ông Nguyễn Văn Hương, cha của N. đã trình báo công an địa phương và vào TP HCM tìm con. Một ngày sau, ông tiếp tục tới Công an phường 13, quận Bình Thạnh, trình báo vụ việc. Ông Hương cho biết cách đây 2 tháng, con gái ông quen một người ở TP HCM qua mạng xã hội. Người này mời con gái ông đến TP HCM làm việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí. Sau đó Công an quận Bình Thạnh phát thông báo truy tìm Ngọc do nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội.

Tối 14/6, gia đình ông Hương cũng nhận được một số cuộc điện thoại yêu cầu đòi tiền chuộc 70 triệu đồng để nhận lại con. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an phối hợp điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Vụ lật cano ở Hội An: Đã có 13 người tử nạn, tích cực tìm kiếm 4 người mất tích: