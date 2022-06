Ảnh đời thường cực thú vị ở Hội An năm 1996

Những người phụ nữ tại chợ cá ở Hội An năm 1996. Ảnh: Tobeytravels. Cảnh tượng nhộn nhịp ở khu chợ họp bên sông Thu Bồn. Cua ghẹ được đổ đống trên sàn để bán cho khách. Một góc chợ cá Hội An. Quầy bán rau gia vị ở chợ Hội An. Khách nước ngoài thích thú khám phá chợ lợn Hội An. Thanh niên và con lợn con ở chợ lợn. Cảnh đời thường trên sông Thu Bồn. Hội quán Phúc Kiến, một điểm tham quan nổi tiếng ở Hội An. Mời quý độc giả xem video: Mộng mơ thành phố ngàn hoa Đà Lạt | VTV Review.

