Peugeot RCZ chạy gần 10 năm tại Việt Nam, bán lại chỉ 950 triệu

Mẫu xe thể thao mang thương hiệu Pháp, Peugeot RCZ từng được Trường Hải (THACO) phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với số lượng nhỏ giọt do kén người dùng. Theo đó, để tìm một chiếc Peugeot RCZ trên thị trường xe cũ rất khó. Một chiếc Peugeot RCZ đời 2013 hiện đang rao bán có ngoại hình khá bắt mới đi kèm mức giá khá dễ chịu. Peugeot RCZ 2013 tại Việt Nam này có thiết kế bắt mắt và thể thao, nhất là nhìn từ hai bên. Xe có cấu hình ghế ngồi 2 2, tức xe vẫn có 4 chỗ ngồi nhưng không gian 2 chỗ ngồi ở hàng ghế sau rất chật hẹp chứ không thoải mái như hàng ghế trước. Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt đặc trưng của Peugeot với các thanh ngang màu đen và lưới tản nhiệt phụ mở rộng sang hai bên. Đèn pha là loại xenon kết hợp với bóng đèn LED dùng cho đèn báo rẽ và đèn ban ngày. Xe trang bị nhiều tính năng hiện đại gồm đèn pha tự động, đèn sương mù tự động bật khi đánh lái, cánh gió tự động và gạt mưa tự động. Vành xe là loại hợp kim 19 inch sơn màu xám titan. Bên trong chiếc Peugeot RCZ đời 2013 hướng đến phong cách thể thao với ghế bọc da và nhiều chi tiết kim loại. Hình tròn được sử dụng trong các chi tiết của xe, như cụm đồng hồ trung tâm, cửa gió điều hòa và các nút bấm, ghế lái điều chỉnh điện với chức năng nhớ vị trí. Một trong những hạn chế của Peugeot RCZ so với Audi TT là khả năng vận hành chỉ ở mức bình thường như các dòng xe phổ thông. Cụ thể, xe sử dụng động cơ 1.6L Turbo, sản sinh công suất tối đa 156 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/giờ trong 9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 214 km/giờ. Các trang bị an toàn trên Peugeot RCZ đời 2013 có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESP), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), trợ lực điện (EPS)… Mức giá xe Peugeot RCZ đời 2013 hiện đang rao bán 950 triệu đồng, cao hơn gần 100 triệu đồng so với mẫu xe Honda Civic 2022 phiên bản RS trình làng cách đây không lâu và thấp hơn một nửa so với giá xe mới ở thời điểm 10 năm trước (giá phân phối chính hãng 1,995 tỉ đồng). Với ngoại hình khá “dị” và màu sắc nổi bật, đây vẫn chưa phải là xe thể thao lỗi thời, vẫn còn phù hợp với những ai muốn sở hữu xe thể thao độc đáo ở tầm giá của mẫu sedan phổ thông. Video: Xem chi tiết Peugeot RCZ 2013 thể thao giá mềm.

