Cựu hiệu trưởng dâm ô 9 nam sinh ở Phú Thọ lĩnh án 8 năm tù

(Kiến Thức) - TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án 8 năm tù giam đối với bị cáo Đinh Bằng My, sinh năm 1961, là cựu Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn sau khi xâm hại tình dục 9 nam sinh trong trường.

Sáng 29/10, TAND tỉnh Phú Thọ đã đưa cựu Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn Đinh Bằng My (SN 1961) ra xét xử.

Cựu Hiệu trưởng dâm ô nhiều học sinh ở Phú Thọ nhận 8 năm tù. Ảnh: Vietnamnet.

Bị cáo trong vụ hiệu trưởng dâm ô 9 nam sinh ở Phú Thọ rúng động dư luận là Đinh Bằng My đã bị đưa ra xét xử với hai tội danh “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Trong cáo trạng được công bố trước đó, Đại diện VKSND cho biết, trong khoảng thời gian cuối năm 2016 đến năm 2018, với vai trò là hiệu trưởng, ông My đã nhiều nhần gọi các nam sinh của trường lên phòng làm việc với lý do hỏi thăm tình hình học tập, hỏi thăm tình hình gia đình hoặc nhắc nhở vi phạm.

Tại phòng làm việc, ông My yêu cầu các em học sinh nằm lên giường ngủ, cởi hết quần áo rồi dùng tay sàm sỡ, xâm hại nam sinh, đồng thời yêu cầu các nam sinh có hành động ngược lại để thỏa mãn dục vọng cho mình. Ông My còn bắt nam sinh quan hệ đồng tính để thỏa mãn. Sau khi xong việc, ông My cho mỗi nam sinh 20.000 đồng đến 50.000 đồng, hoặc bánh kẹo và dặn không được nói với ai.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ xác định có đến 9 nam sinh của trường bị ông My xâm hại tình dục. Trong đó, ở thời điểm vụ việc xảy ra, nạn nhân nhỏ tuổi nhất sinh năm 2005.

Bị cáo My khai mỗi lần thực hiện xong hành vi, thường cho nạn nhân ăn bánh kẹo, cho tiền và dặn không được nói chuyện với ai.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Đinh Bằng My gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý các nam sinh, gây bất bình trong dư luận.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo My 3 năm 6 tháng tù đối với tội danh “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, 4 năm 6 tháng tù đối với tội “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” với tổng hình phạt là 8 năm tù giam. Ngoài ra, tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại với số tiền từ 17 đến 20 triệu đồng/người.