Kết đắng cho gã trai Nghệ An mua dâm rồi cướp của, đâm người

Nguyễn Văn Lực tại cơ quan công an.

Ngày 28/10, Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Lực (SN 1994, quê xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người,