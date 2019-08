Cuộc sống người dân Đà Nẵng đảo lộn do thiếu nước sinh hoạt

Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt, Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng đã lắp đặt các bồn nước tại các khu dân cư, giúp người dân có nguồn nước sử dụng.



Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng tăng cường lắp đặt các bồn nước đặt tại các khu dân cư phục vụ dân. Mấy hôm nay, vợ chồng chị Trần Thị Dung, ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khổ sở vì thiếu nước sinh hoạt. Chị Dung cho biết, tình trạng thiếu nước tại khu vực này diễn ra từ tối 19/8 đến nay. Không có nước sử dụng, gia đình chị phải mua nước đóng bình về nấu ăn, còn tắm giặt thì đi xin nước giếng ở gần đó. Theo chị Dung, trời nắng nóng, gia đình đông người, không có nước sinh hoạt, ai cũng mệt mỏi.



"Khu vực đây tới 3 ngày rồi mà không có nước đề dùng. Một giọt cũng không có luôn phải đi xin nước , nước họ dự trữ được xin về. Nấu cơm phải đi mua nước, khổ rứa. Tắm giặt không nước tắm. Nước bình chở về đây xin được bình thôi vì người dân họ lấy đông quá", chị Dung nói.

Người dân chờ đợi để lấy nước về sử dụng. Ông Hà Văn Phước, Giám đốc Xí nghiệp cấp nước Sơn Trà thành phố Đà Nẵng cho biết hiện gần 80% số người dân trên địa bàn quận thiếu nước sinh hoạt. Trước mắt, đơn vị đã lắp đặt 10 bồn nước từ 1,5- 2 m3 đặt tại các khu dân cư cung cấp nước cho người dân.



"Nguồn nước Cầu Đỏ cấp cho địa bàn thành phố suy giảm do nhiễm mặn. Đối với Sơn Trà là khu vực cuối nguồn tập trung nhiều nhà hàng khách sạn và dân cư khi mà thiếu nước Công ty giảm công suất thì áp lực và lưu lượng sẻ giảm theo. Khi đó lưu lượng và áp lực cấp qua Sơn Trà tụt giảm. Những ngày đầu cấp 10 bồn đặt tại các khu vực thiết yếu để cấp cho người dân. Tuy nhiên mức độ ở chừng mực nào đó chứ không đáp ứng cho khu vực mất nước", ông Phước nói.

Tháng 6 vừa qua, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã đầu tư nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ giai đoạn 1 thêm 60.000 m3/ngày đêm; đầu tháng 7, Dawaco đã vận hành kỹ thuật nhà máy nước Hồ Hòa Trung, công suất 10.000 m3/ngày đêm, dự kiến sẽ đưa Nhà máy nước Hồ Hòa Trung vào vận hành vào cuối tháng 8, góp phần nâng công suất cấp nước cho toàn mạng lưới thành phố và đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng nước của người dân và doanh nghiệp.

Thế nhưng, do thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa giảm, mực nước các hồ chứa xuống thấp so với cùng kỳ những năm trước, dẫn đến nguồn nước sông tại Cầu Đỏ bị nhiễm mặn. Ngày 20/8, độ mặn đo được tại sông Cầu Đỏ đã tăng lên hơn 3000mg/l, cao gấp 10 lần so với mức cho phép.