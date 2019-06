Ấn Độ nắng nóng "như thiêu như đốt", nhiều người tử vong

Theo Daily Mail, Ấn Độ đang trải qua những ngày nắng nóng kinh hoàng, với nhiệt độ đo được tại thành phố Churu, bang Rajathan, cuối tuần trước là 50,6 độ C. Ảnh: Reuters. Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết, đợt nắng nóng này có thể kéo dài một tuần, ảnh hưởng tới nhiều bang như Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana và Uttar Pradesh. Ảnh: AP. Toàn bộ bang Rajasthan đang hứng chịu cái nóng khắc nghiệt của mùa hè và nhiệt độ cao nhất tại nhiều thành phố của bang này đều trên 47 độ C. Ảnh: Reuters. Được biết, nhiều trường hợp tử vong vì say nắng cũng đã được ghi nhận trong đợt nắng nóng ở Ấn Độ những ngày qua. Ảnh: Weather. Giới chức thủ đô New Delhi đã đưa ra báo động "đỏ" khi nền nhiệt vượt quá 46 độ C. Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà vào những giờ nóng nhất trong ngày. Ảnh: IT. Ngay cả tại bang "đồi núi" như Himachal Pradesh, nhiều người dân cũng phải đi tránh nóng, khi mức nhiệt lên tới 44,9 độ tại Una. Ảnh: AU. Tại nhiều thành phố lớn, trong đó có Chennai, tình trạng thiếu nước đang xảy ra khi các sông ngòi, ao hồ bắt đầu khô cạn. Ảnh: IT. Raghunath Tonde, một cư dân ở Beed, bang Maharashtra, cho biết khu vực này đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng trong suốt 5 năm qua. "Chúng tôi rất lo lắng", Tonde chia sẻ. Ảnh: Daily Mail. Tháng trước, các chuyên gia đến từ Viện Công nghệ Ấn Độ đã cảnh báo hơn nhiều khu vực nước này sẽ đối mặt với hạn hán trong năm nay. Ảnh: IT. Một người đàn ông bán kính râm trên đường phố thủ đô New Delhi trong ngày nắng nóng 2/6. Ảnh: HT. Người dân nằm nghỉ dưới tán cây ở Allahabad chiều 2/6. Ảnh: News.com. Các thanh niên Ấn Độ đi bơi trong một ngày nắng nóng ở Amritsar hôm 2/6. Ảnh: News.com. Mời độc giả xem thêm video về đợt nắng nóng ở Ấn Độ năm 2016 (Nguồn: CNN)

