Ngày 30/7, một lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Công an huyện Tuần Giáo điều tra, làm rõ vụ cụ bà khoảng 90 nghi bị sát hại xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng cùng ngày, người dân xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo phát hiện một cụ bà khoảng 90 tuổi tử vong tại nhà, trên người có nhiều vết thương. Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan Công an. Nhận tin báo, Công an huyện Tuần Giáo phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã phong toả hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, bước đầu xác định cụ bà 90 tuổi bị sát hại, nghi phạm là một nam thanh niên. Hiện vụ cụ bà khoảng 90 nghi bị sát hại trên người có nhiều vết thương đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.