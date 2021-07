Người đàn ông Hải Dương mất tích, nghi bị sát hại khi đi đòi nợ

Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang khẩn trương điều tra việc ông Dương Công Cường (SN 1974, trú tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương) mất tích cùng chiếc ô tô đã hơn 7 tháng qua sau khi đi đòi nợ một người dân ở TP Hải Dương.



Những ngày này, gia đình ông Dương Công H. đứng ngồi không yên khi nhận được thông tin cơ quan công an đã phát hiện chiếc xe ô tô của Dương Công Cường – con trai ông để nhiều tháng qua tại phường Đại Kim, Hà Nội. Cường mất tích cách đây hơn 7 tháng cùng chiếc xe ô tô trên.

Gia đình nạn nhân Cường.

Bà X., chị gái của ông Cường cho biết, sáng 28/11/2020, ông Cường lái ôtô nhãn hiệu Mazda CX5 BKS.34A.298.70 đi TP Hải Dương. Trước khi đi, ông Cường nói với người thân là đến chỗ quen biết để đòi nợ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Cường không liên lạc về nhà, gia đình đã trình báo sự việc đến các cơ quan chức năng. Đến tháng 6/2021, gia đình nhận tin phát hiện chiếc xe của ông Cường đỗ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Qua công tác xác minh, ngày 11/6/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện ô tô của ông Cường để nhiều tháng tại một tuyến đường thuộc KĐT Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) không có người trông coi, quản lý. Nhận định có dấu hiệu của tội phạm, ngày 13/6, Công an tỉnh Hải Dương đã phát đi thông báo tìm người và yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra.

Theo nội dung thông báo này cho biết, ông Cường cao 1,63m, dáng người đậm, da trắng, mặt tròn có ria mép. Khi đi, ông Cường mặc áo phông dài tay màu đen, phần vai áo bên phải có đường kẻ trắng, quần dài màu đen, đi giày lười màu đen.

Sau nhiều ngày tập trung, các lực lượng vào cuộc, Công an tỉnh Hải Dương đã lần ra nhều manh mối quan trọng về việc ông Cường mất tích. Cơ quan CSĐT PC 02, Công an tỉnh Hải Dương đề nghị các cơ quan chức năng, công an các địa phương rà soát trên địa bàn hoặc qua công tác quản lý nghiệp vụ tìm tung tích của anh Dương Công Cường. Từ ngày 28/11/2020 đến nay, phát hiện tử thi chưa rõ lai lịch thì báo ngay cho Công an tỉnh Hải Dương.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp nên cơ quan công an đang tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Được biết, ông Cường có 4 người con (3 con gái sinh ba hiện 20 tuổi và một cậu con trai út học lớp 9). Vợ và 2 người con gái đang ở New Zealand. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên từ ngày ông Cường mất tích, vợ con anh chưa thể về nước.

Theo người nhà ông Cường thông tin, cách đây mấy ngày, cơ quan chức năng đến lấy mẫu tóc của mẹ, con gái và em gái của ông Cường để phục vụ công tác điều tra.

Nói về thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc ông Cường nghi bị sát hại, người thân trong gia đình cho biết, gia đình đang chờ cơ quan chức năng điều tra, chưa có thông tin chính thức. Các thành viên trong gia đình luôn mong mọi việc không như mạng xã hội chia sẻ.

Ghi nhận của PV, tại một ngôi nhà trên phố Nguyễn Thượng Mẫn, thành phố Hải Dương, những ngày qua, cơ quan công an đã đến khám nghiệm điều tra. Căn nhà này trước đây được một cặp vợ chồng nợ tiền ông Cường thuê để mở hiệu thuốc và đã trả lại từ tết năm 2021. Ngôi nhà này cách đây 7 tháng cũng là nơi ông Cường đến, trước khi mất tích.

người đàn ông ở Hải Dương mất tích 7 tháng, nghi bị sát hại khi đi đòi nợ đang được điều tra, làm rõ.