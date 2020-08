Cty Tenma hối lộ quan chức Việt: Giám đốc về Nhật, “hòa cả làng“?

(Kiến Thức) - Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết: Vụ án Cty Tenma hối lộ quan chức Việt chưa có kết quả điều tra do Tổng Giám đốc của Công ty Tenma Việt Nam về Nhật Bản và chưa trở lại Việt Nam.

Một trong những vụ việc gây rúng động vừa qua chính là việc Cty Tenma hối lộ quan chức Việt tại Bắc Ninh. Ngày 3/8, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an đã có những sơ kết về kết quả điều tra nghi án cán bộ thuế, hải quan Bắc Ninh nhận hối lộ của Công ty Tenam nghi Nhật Bản.



Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết: Vụ việc này Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an xử lý.

“Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra xác minh làm rõ, đồng thời có văn bản đề nghị thanh tra bộ Tài chính tiến hành thanh tra việc tiến hành nghĩa vụ nộp thuế của Tenma”- Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay.

Thiếu tướng Tô Ân Xô

Tuy nhiên, đại diện Bộ Công an cũng cho biết rằng vụ án vẫn chưa có kết quả điều tra cuối cùng. “Do Tổng Giám đốc đại diện pháp luật của công ty và Giám đốc hành chính sản xuất của Tenma đều xuất cảnh về Nhật Bản trước khi dịch COVID-19 và đến nay chưa trở lại Việt Nam, vì vậy đến nay cơ quan điều tra Bộ Công an chưa thể làm việc trực tiếp với 2 đại diện này của phía bạn”- thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay.

Trong trường hợp Tổng Giám đốc Tenma không trở lại Việt Nam thì vụ án có bị đình chỉ điều tra? Chánh Văn phòng Bộ Công An cho biết, hiện nay Bộ Công an đang phối hợp Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các cơ quan liên quan để thu thập thông tin, tài liệu từ phía Nhật Bản để phục vụ điều tra. Vụ việc tiếp tục được điều tra theo quy định.

Như thông tin Kiến Thức đã đưa, hồi giữa tháng 5, báo chí Nhật Bản đưa tin Công ty Tenma Nhật Bản đã khai báo với các nhà chức trách Nhật về việc công ty con là Công ty TNHH Tenma Việt Nam đã 2 lần hối lộ tổng cộng 25 triệu yên (5,4 tỷ đồng) cho một số cán bộ, công chức Việt Nam .

Số tiền này được cho là “sáng kiến... đánh đổi” việc công ty này phải nộp khoản thuế giá trị gia tăng cho Nhà nước Việt Nam khoảng 400 tỷ đồng. Sự việc đang được phía Nhật Bản tích cực điều tra và các cơ quan chức năng Việt Nam cũng đang trong quá trình thanh tra, rà soát đối tượng vi phạm nêu trên.

Công ty Tenma Việt Nam có trụ sở tại Bắc Ninh

Ngày 25/5, trả lời báo chí, ông Ngô Xuân Tòng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ thông tin Tenma Việt Nam hối lộ công chức địa phương hơn 5 tỷ đồng đăng trên báo Nhật.



Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẩn trương báo cáo lãnh đạo Bộ nội dung thông tin báo chí nêu về nghi vấn hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam.



Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng giao thanh tra Bộ thành lập ngay đoàn thanh tra để thanh tra Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung thông tin báo chí nêu và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

>>> Xem thêm video: Vụ nghi vấn Tenma Việt Nam hối lộ: Bộ Tài chính sẽ lập đoàn thanh tra