Tướng Tô Ân Xô nói gì về nghi án Cty Tenma hối lộ 5,4 tỷ đồng?

(Kiến Thức) - Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Bắc Ninh tiến hành làm việc với doanh nghiệp Tenma để thu thập thu tin, tài liệu. Ngoài ra, Bộ đã chỉ đạo với các các đơn vị nghiệp vụ liên hệ với các đối tác Nhật Bản đề nghị thu thập, cung cấp thông tin.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020 diễn ra chiều 2/6, báo chí đặt vấn đề liên quan đến nghi vấn Công ty Tenma hối lộ 25 triệu yên cho cán bộ thuế, hải quan ở Bắc Ninh để trốn thuế, Thủ tướng yêu cầu điều tra làm rõ và đặt câu hỏi với Bộ Công an về kết quả điều tra ban đầu?



Trả lời câu hỏi trên, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, vụ việc này đã rất rõ ràng, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Công an kiên quyết làm sớm.

Trụ sở Công ty Tenma Việt Nam tại Quế Võ, Bắc Ninh.

“Bộ Tài chính đã làm rồi, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Bắc Ninh tiến hành các biện pháp xác minh thông tin, làm việc với doanh nghiệp Tenma, để thu thập thu tin, tài liệu. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo với các các đơn vị nghiệp vụ liên hệ với các đối tác Nhật Bản để đề nghị họ thu thập, cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc” – thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay.

Dẫn chỉ đạo của Thủ tướng là phải làm minh bạch, rõ ràng để chống thất thu thuế, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra.

Trả lời câu hỏi của PV về việc, tại sao trong nội bộ ngành không phát hiện ra cho tới khi cơ quan Công tố Nhật Bản điều tra và báo chí đưa tin mới vào cuộc?, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, Bộ Tài chính đã chỉ đạo thanh tra bộ thanh tra toàn diện đối với cơ quan thuế và hải quan Bắc Ninh, trong đó có nội dung thanh tra các nội dung liên quan đến đoàn kiểm tra thuế, đoàn kiểm tra hải quan đối với doanh nghiệp.

“Bộ cũng chỉ đạo Tổng cục Hải quan, Tổng Cục thuế ban hành quyết định đình chỉ 11 công chức liên quan, trong đó 5 công chức thuế, 6 công chức hải quan. Bộ Tài chính đã chỉ đạo Thanh tra Bộ khẩn trương thực hiện và sớm có kết luận thanh tra theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử nghiêm minh” - Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho hay.

Theo bà Mai, ngày 28/5, Thủ tướng có chỉ đạo giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo phản ảnh của báo chí Nhật Bản đưa tin, nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, chống thất thu thuế.

"Chúng tôi sẽ thông tin các kết quả đến rộng rãi các cơ quan báo chí" - bà Vũ Thị Mai nói.

Trước đó, theo công hàm của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, một số hãng thông tấn, báo của Nhật Bản như Asahi, Kyodo, Nikkei...đưa tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam (công ty mẹ tại Tokyo, Nhật Bản) đã khai báo 2 lần hối lộ tổng cộng 25 triệu Yên (hơn 5 tỷ đồng) cho một số cán bộ, công chức Việt Nam.

“Báo Asahi (Nhật Bản) ngày 12/5/2020 có bài đưa tin Cty Tenma Nhật Bản (trụ sở ở Tokyo) đã tự khai báo với Tổng cục Kiểm sát Tokyo về việc Cty Tenma Việt Nam (một công ty con của hãng Tenma tại Bắc Ninh, Việt Nam) đã thực hiện hành vi hối lộ cán bộ/nhân viên nhà nước của Việt Nam số tiền khoảng 25 triệu Yên (khoảng hơn 5 tỷ đồng). Hành vi này đã vi phạm Luật phòng chống cạnh tranh không lành mạnh của Nhật Bản”, - công hàm nêu rõ.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bài báo trên Asahi thông tin, khoản tiền trên được lãnh đạo Cty Tenma cho phép chi trả, thực hiện qua 2 lần nhằm mục đích để cơ quan thuế Việt Nam miễn giảm khoản truy thu thuế đối với công ty con tại Việt Nam.

Cụ thể, lần đầu tiên vào tháng 6/2017, công ty chủ động đề nghị trả tiền mặt 2 tỷ đồng cho cán bộ điều tra thuế địa phương, kết quả được miễn khoản truy thu thuế giá trị giá tăng với mặt hàng nhập khẩu 1,79 tỷ Yên (khoảng 400 tỷ đồng).

Lần thứ hai, vào tháng 8/2019, cán bộ điều tra thuế địa phương yêu cầu phía công ty nộp trả tiền mặt 3 tỷ đồng, kết quả được giảm khoản truy thu thuế doanh nghiệp từ 17,8 tỷ đồng (khoảng 89 triệu yên) xuống còn khoảng 530 triệu đồng (2,62 triệu Yên).

Cũng theo công hàm của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, trên trang web của Tenma đã đăng thông tin Tổng giám đốc công ty, ông Fujino Kaneto (67 tuổi, nguyên quán Tokyo, Nhật Bản) sẽ từ chức ngay sau Đại hội cổ đông dự kiến tổ chức tháng 6/2020 để chịu trách nhiệm về sự việc này.

