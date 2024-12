Ngăn chặn nhóm “trẻ vô danh” chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau

Ngày 24/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 21h00 ngày 15/12/2024, Công an huyện Lạc Sơn phối hợp với Công an huyện Yên Thủy, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an tỉnh kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện điều khiển xe mô tô, chuẩn bị hung khí để di chuyển từ huyện Lạc Sơn đi huyện Tân Lạc và TP Hoà Bình tìm người đánh nhau.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh Công an tỉnh Hòa Bình.

Sau khi phát hiện Tổ công tác đã khống chế và đưa các đối tượng về trụ sở Công an huyện để xác minh, giải quyết. Quá trình mở rộng xác minh đã làm rõ nhóm thanh niên có 21 thành viên lấy tên là nhóm " Trẻ vô danh " do Bùi Bạch Dương, sinh năm 2005, trú tại xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình cầm đầu.

Cơ quan Công an đã vận động các đối tượng giao nộp 6 dao “phóng lợn" tự chế cùng nhiều kiếm, dao, tuýp sắt, bình xịt cay. Các đối tượng khai nhận chuẩn bị số hung khí trên mục đích để đánh nhau. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết những mâu thuẫn nhỏ phát sinh trong cuộc sống hàng ngày đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo, người dân khi phát hiện các nhóm thanh niên có biểu hiện khả nghi thì báo ngay với lực lượng chức năng để kịp thời giải quyết. Bên cạnh đó, gia đình, người thân cần tăng cường sự quan tâm giám sát con em mình để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.