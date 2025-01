“Sói già khát máu” và cuộc truy bắt như phim hành động

Theo hồ sơ vụ án, Phàn A Gát (SN 1969 xã Cốc Mỳ, Bát Xát, Lào Cai) ngay từ nhỏ đã bướng bỉnh và đam mê đi săn. Chỉ mười mấy tuổi, Gát đã theo dân bản vào rừng với khẩu súng kíp trên tay. Gã có thể ngồi cả ngày dưới gốc cây như một pho tượng chỉ để đợi con mồi. Với khẩu súng kíp, Gát dường như chưa bao giờ thất bại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhưng bản tính "máu lạnh" của Gát cũng dần bộc lộ từ những cuộc đi săn này. Một lần, cả nhóm dân bản vào rừng, trong lúc bắn một con gà, Gát vô tình làm bị thương một người. Trong khi những người khác xúm vào chữa trị, khiêng nạn nhân về thì Gát vẫn tỉnh bơ, tiếp tục ở lại để "rình" bằng được con thú đã định. Từ đó, người dân Cốc Mỳ khi nhắc đến Gát đều tỏ ra lảng tránh, sợ hãi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cả bản đều tránh va chạm với Gát. Người nhà Gát kể, một lần Gát cãi nhau với vợ, anh trai vợ đến can ngăn và nói mấy câu, Gát chẳng đáp lời, đứng dậy vớ con dao "bổ thẳng" vào mặt anh vợ. Rất may, người này tránh được, con dao cắm phập vào cột gỗ, tạo thành vết chém sâu hoắm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Một chiều tháng 11/2000, Gát được mẹ vợ nhờ đi xử lý mâu thuẫn trong việc con trâu bị bắn chết. Gát rủ em trai là Phàn A Minh cùng hai người bạn là Tẩn A Tón, Tần A Đon đi cùng. Cả 4 tìm đến nhà ông Tẩn Duẩn Hiển. Ông Hiển là người đã bắn chết con trâu khi nó phá lúa trên ruộng nhà ông. Biết "tiếng" của Gát, ông Hiển đã đề nghị được đền bù. Được nhiều người nói vào, Gát chấp nhận lấy 350 nghìn đồng và một bữa cơm no, rượu say. Trong bữa cơm, Gát và anh Tón có xảy ra cãi vã nhưng được can ngăn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ăn uống no say, trên đường về, Gát và Tón lại to tiếng về việc chia tiền trâu. Lúc vào đến chòi để nghỉ chân, Gát vớ ngay cái điếu cày đánh mạnh vào đầu anh Tón. Biết anh trai "lên cơn", Minh bảo anh Tón chạy đi, nhưng anh này không chịu. Trong lúc căng thẳng, Gát lấy hòn đá đánh chết anh Tón và anh Đon. Đêm ấy, Minh ôm khẩu súng kíp luồn rừng về bản, còn Gát thì biến mất vào bóng tối mênh mông của đại ngàn. Bắt đầu cuộc sống như "con sói" giữa những tán cây trăm tuổi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Gát sống như một bóng ma, thoắt ẩn, thoắt hiện. Gát nghi ngờ tất cả những ai đi lại trong khu rừng là người của công an đóng giả để tìm bắt hắn. Một lần, phát hiện có nhóm người đã đốn hạ cây gỗ mà trước đó Gát đã đánh dấu, gã lần theo họ và bắn anh Chảo A Thắng chết tại chỗ. Gát lấy luôn khẩu súng kíp của nạn nhân rồi biến mất sau những thân cây cổ thụ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Suốt nhiều năm, Gát vẫn điên cuồng gây ra bao tội lỗi cho dân bản. Gã ngang nhiên về tận bản giết trâu để làm thức ăn. Giữa tháng 7/2003, phát hiện một tốp thợ săn trong rừng, Gát nghĩ, nhóm người ở thôn Ná Lùng này là giả dạng đi săn thú để bắt mình. Tức thì, Gát ôm súng kíp nhẹ nhàng tiếp cận. Khi khoảng cách đủ gần, Gát nhằm anh Đặng Văn T bắn một phát. Viên đạn găm thẳng vào lưng anh T, người thợ săn ngã gục, đau đớn. Rất may, được cấp cứu kịp thời nên anh T thoát chết. . (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thời điểm này, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức nhiều đợt truy lùng, vây bắt Gát. Khoảng tháng 11/2003, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Bát Xát thực hiện mật phục. Phát hiện mình rơi vào ổ phục kích, Gát chẳng ngần ngại bắn về phía tổ công tác khiến một chiến sĩ công an bị thương. Chống trả xong, Gát lại luồn sau những tán cây, bờ đá biến mất không dấu vết. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Năm 2004, do mâu thuẫn tranh chấp đất từ trước, Gát lẻn về thôn Phín Ngàn ( xã Trịnh Tường) tới nhà anh Hoàng Văn Xìn, bắn anh này bị thương. Gát còn viết lên lán của những người khác mà trước đây từng có mâu thuẫn với y lời đe dọa sẽ giết họ. Gát vót chông rồi cắm xung quanh lán đi nương, gây thương tích cho nhiều người dân bản. Những bờ đập, bờ mương bị Gát phá hoại khiến người dân lo sợ. Bao mùa thảo quả chín rụng xuống đất mà người dân chẳng dám lên thu hoạch. Với người dân dọc vùng Y Tý, Trịnh Tường, Cốc Mỳ thì Gát là một "bóng ma" reo rắc nỗi sợ hãi.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Có lần, phát hiện Gát hẹn qua bên kia biên giới thăm thân vào ngày mùng 5 Tết âm lịch. Công an Lào Cai đã phối hợp với Công an Trung Quốc bố trí đón lõng, mật phục. Thế nhưng, Gát đã không tới theo hẹn. Gã hoạt động không có quy luật cụ thể. Một lần khác, phát hiện Gát vượt biên sang Hà Khẩu để mua thuốc súng, đạn ghém, các trinh sát đã thông báo cho phía bạn đón lõng ở đường biên. Vậy nhưng, chẳng hiểu vì sao, trước vòng vây được bố trí kín kẽ, Gát vẫn chạy thoát. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các trinh sát nhận định, sống lâu trông rừng, Gát buộc phải có 1 địa điểm để ở. Một tổ trinh sát được "tung" vào rừng, suốt 4 tháng trời luồn qua những tán cây, khe đá để lần tìm Gát. Một buổi tối, các trinh sát bất ngờ phát hiện có tiếng động và ánh lửa le lói phát ra từ hang Dê. Đây là một hang núi cao, dựng đứng với nhiều cửa thông ra 4 phía ở lưng chừng núi. Địa hình nơi này hầu như không có mấy ai đi lại được, họa hoằn chỉ có đám dê núi mới leo nổi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhận định, đây là nơi Gát ẩn náu, một kế hoạch vây bắt được triển khai ngay lập tức. Đêm 9/11/2005, các lực lượng Công an Lào Cai phối hợp với Bộ đội Biên phòng đã tiến hành vây ráp khu hang Dê. Một tổ công tác được bố trí lên điểm cao, nằm ém quân đợi đến sáng mới tiếp cận cửa hang. Do địa hình hiểm trở, mãi tới gần trưa ngày hôm sau các lực lượng mới "dồn" được lên cửa hang Dê. Phát hiện bị vây, Gát nổ súng bắn về lực lượng công an. Cuộc đấu súng diễn ra quyết liệt. Gát trúng đạn nhưng cũng khiến 5 cán bộ công an bị thương. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thấy yếu thế, Gát vừa bắn, vừa lùi sâu vào trong hang đá tối đen. Lúc này, lực lượng Công an Lào Cai tiến vào và phát hiện nơi Gát nấu nướng. Khi bỏ đi, Gát vẫn để lại 1 khẩu súng kíp, ít tiền mặt... Mờ sáng 11/11/2005, toàn bộ lực lượng được lệnh tiến vào sâu trong hang đá truy tìm Gát. Đến hơn 6h sáng cùng ngày, một tiếng nổ vang lên từ lòng hang. Khi các trinh sát tiếp cận, họ phát hiện Gát đã lấy súng bắn vào đầu tự sát, kết thúc cuộc đời đầy tội ác của mình. (Ảnh đối tượng Gát)

