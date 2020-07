COVID-19: Đà Nẵng niềm tin chiến thắng!

Trong hai ngày kể từ khi phát hiện BN 416 – ca bệnh được phát hiện trọng cộng đồng tại Đà Nẵng, Bộ Y tế đã công bố 4 trường hợp mắc COVID-19 tại TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi.



Việc phát hiện những ca bệnh trên đã chấm dứt chuỗi 99 ngày liền không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Đồng thời, đặt Đà Nẵng và các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới.

Ngay khi phát hiện ca nhiễm 416, Đà Nẵng đã áp dụng một số biện pháp kiểm soát, phòng, chống lây nhiễm theo tinh thần Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ như dừng tổ chức đón khách du lịch đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, hoạt động lễ hội, tập trung đông người nơi công cộng...

Khu vực cách li điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Báo Nhân dân

Đồng thời, điều tra yếu tố dịch tễ, điều tra, truy vết tất cả các khu vực, trường hợp có liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 để áp dụng các biện pháp khoanh vùng, cách ly...

Dù Đà Nẵng đã phát hiện 3 ca nhiễm cộng đồng và Quảng Ngãi phát hiện một ca nhiễm nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể yên tâm về việc kiểm soát dịch bệnh. Bởi thực tế thời gian qua, Việt Nam đã có kinh nghiệm trong quá trình phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19 từ khi có ca bệnh đầu tiên.

Thực tế đã chứng minh, trong thời điểm dịch bùng phát mạnh xuất hiện nhiều ổ dịch phức tạp như ổ dịch ở xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) có tới 11 ca dương tính, phải phong tỏa cách ly gần 11.000 người dân trong xã, ổ dịch Bạch Mai (Hà Nội) có tới 46 bệnh nhân, ổ dịch quán Bar Buddha (TP Hồ Chí Minh) có 18 bệnh nhân liên quan, ổ dịch tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) cũng có tới 13 bệnh nhân được phát hiện...

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, của Chính phủ, của Thường trực Chính phủ, của Ban Chỉ đạo, của Bộ, ngành, của chính quyền địa phương với nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả, sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, lực lượng quân đội, công an và các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam đã kiểm soát dịch bệnh COVID-19 một cách có hiệu quả, luôn ứng phó kịp thời và chiến thắng dịch bệnh.

Những kết quả tích cực như kiểm soát các ổ dịch, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 khi 99 ngày liền không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, điều trị khỏi 365 người, kể cả những bệnh nhân nặng, không để xảy ra tử vong…

Đồng thời, đến nay, người dân đã có ý thức hơn trong việc chung sức, đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Do đó, người dân hoàn toàn có thể tin tưởng vào việc Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh.

Mới đây Thủ tướng đã chỉ đạo, đối với các trường hợp nhiễm bệnh mới trong cộng đồng, các diễn biến mới của dịch bệnh cần xử lý bình tĩnh, kiên quyết với các biện pháp phù hợp. Đồng thời, người dân chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang.

Hiện nay, Đà Nẵng cũng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực phòng chống dịch như cách ly ngay Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, truy vết, cách ly các đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh; tiêu độc khử trùng…

Do đó, người dân Đà Nẵng cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm soát, phòng, chống lây nhiễm theo tinh thần Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ theo công văn mà UBND TP Đà Nẵng mới ban hành.

Đồng thời, với những người từng có mặt tại các địa điểm mà có nguy cơ lây nhiễm theo thông báo khẩn của Bộ y tế mới đây cần khẩn trương liên hệ với các cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, tự thực hiện cách ly tại nhà.

Cụ thể, những người đi đám cưới tại Trung tâm tiệc cưới For You Palace tại Công viên Trung tâm đường 2/9, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) trong thời gian 10h30 đến 12h30 ngày 18/7, nơi có sự hiện diện của bệnh nhân COVID-19 số 416. Những người có mặt tại 8 địa điểm nơi bệnh nhân Covid 419 và 420 từng có mặt như Bệnh viện C Đà Nẵng, từ ngày 20-22/7; Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, từ ngày 16/7 và 18/7 tại phòng 506 Khoa Nội hô hấp và ngày 23/7 tại phòng Hồi sức tích cực;

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, từ ngày 14-16/7 và 20-21/7 tại căng tin bệnh viện, nhà thuốc bệnh viện và phòng 401, khu B; Những người đã sử dụng dịch vụ xe khách của nhà xe Thanh Hường vào 2 chuyến 3h chiều ngày 17/7 từ Đà Nẵng đến TP. Quảng Ngãi và chuyến 3h sáng ngày 20/7 từ TP. Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng lúc 6h30 sáng;

Những người đi chuyến tàu 23h ngày 21/7, số hiệu SE7 từ Đà Nẵng đến TP. Quảng Ngãi; Chợ đầu mối Hoà Cường, 65 Lê Nổ, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, vào buổi sáng các ngày từ 8-12/7; Quán bún Cô Nở, đường Nguyễn Thuỵ, Quảng Ngãi, vào buổi sáng ngày 18/7; Dự tân gia tại hẻm 1 Nguyễn Thông, Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 19/7.

Đối với người dân các tỉnh, thành trên cả nước, đến hoặc trở về từ Đà Nẵng từ ngày 18/7 đến nay cần khai báo y tế, tự cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày, hạn chế việc di chuyển đến vùng có dịch COVID-19, chủ động theo dõi tình hình sức khỏe. Trong trường hợp có dấu hiệu bất thường như ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, người dân phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, người dân cần tiếp tục thực hiện 6 khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để bảo vệ trong phòng, chống dịch COVID-19 như vệ sinh tay; Che miệng và mũi khi ho và hắt hơi; Không chạm tay lên mặt khi chưa rửa sạch tay; Hạn chế ở những không gian kín hoặc nơi đông người; Giữ khoảng cách tối thiểu 1m; Thường xuyên làm sạch và khử trùng các vật/bề mặt hay được chạm vào.

Với sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, sự vào cuộc của các bộ ngành, việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh của UBND TP Đà Nẵng và sự đồng lòng, chung sức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh của người dân, Đà Nẵng sẽ chiến thắng dịch COVID-19 .

