Tin nóng ngày 26/7: BCA chỉ đạo khẩn vụ xe du lịch lao vực Quảng Bình

Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ lật xe làm 13 người chết tại Quảng Bình: Bộ Công an chỉ đạo Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT vừa xảy ra tại gần khu vực cầu Trạ Ang, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm ít nhất 13 người thiệt mạng. Phó Thủ tướng chỉ đạo không để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị nâng cao cảnh giác, đề cao trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, kiên quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian tới. Bắt được người cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép: Chiều 26/7, Cơ quan chức năng đã bắt được người cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Người này sẽ được di lý về Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra. Trước đó, Công an TP Đà Nẵng bắt ba người liên quan đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Trong đó có hai người Việt Nam và một người TQ. Cặp bé song sinh hết sốt, tập ăn sữa sau 10 ngày phẫu thuật: Ngày 26/7, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), Diệu nhi hết sốt ngày thứ 5, đã cai máy thở từ 22/7, sức khỏe diễn tiến khả quan. Các bác sĩ cho biết bé không còn đau nhiều và uống sữa tốt. Trúc Nhi đã hết sốt một ngày nhưng vẫn phụ thuộc vào máy thở. Trong cuộc mổ, bé phải chịu những đường mổ phức tạp do cắt nối ruột và tổn thương nhiều hơn. Lật thuyền ở hồ Núi Le, khiến hai thanh niên tử vong: Ngày 26/7, lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, một vụ lật thuyền ở hồ Núi Le, thuộc địa bàn thị trấn Gia Ray đã khiến hai thanh niên tử vong do ngạt nước. Vào khoảng 18 giờ ngày 25/7, một nhóm ba thanh niên cùng chèo thuyền ra chơi ở khu vực hồ Núi Le, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc. Khi ra khu vực giữa hồ, thuyền bất ngờ bị lật, khiến cả ba người cùng rơi xuống nước và mất tích. Đến lượt Quảng Ninh ra Văn bản hỏa tốc chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, UBND tỉnh Quảng ninh đã ban hành công văn số 5030/UBND-DL1, gửi các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Cục CSGT đề xuất giảm tốc độ trên cây cầu lớn nhất Hà Nội: Cục CSGT (C08) vừa có đề nghị điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên cầu Thanh Trì – cây cầu vượt sông lớn nhất của TP Hà Nội. Theo C08, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cầu Thanh Trì đang có nhiều phức tạp.... Chính vì vậy, C08 đề nghị Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, điều chỉnh lại phương án tổ chức giao thông trên cầu Thanh Trì. Video: Ca mắc Covid-19 (BN416) ở Đà Nẵng có dấu hiệu giống bệnh nhân 91 (nguồn VTC Now)

Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ lật xe làm 13 người chết tại Quảng Bình: Bộ Công an chỉ đạo Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT vừa xảy ra tại gần khu vực cầu Trạ Ang, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm ít nhất 13 người thiệt mạng. Phó Thủ tướng chỉ đạo không để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị nâng cao cảnh giác, đề cao trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, kiên quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian tới. Bắt được người cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép: Chiều 26/7, Cơ quan chức năng đã bắt được người cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Người này sẽ được di lý về Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra. Trước đó, Công an TP Đà Nẵng bắt ba người liên quan đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Trong đó có hai người Việt Nam và một người TQ. Cặp bé song sinh hết sốt, tập ăn sữa sau 10 ngày phẫu thuật: Ngày 26/7, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), Diệu nhi hết sốt ngày thứ 5, đã cai máy thở từ 22/7, sức khỏe diễn tiến khả quan. Các bác sĩ cho biết bé không còn đau nhiều và uống sữa tốt. Trúc Nhi đã hết sốt một ngày nhưng vẫn phụ thuộc vào máy thở. Trong cuộc mổ, bé phải chịu những đường mổ phức tạp do cắt nối ruột và tổn thương nhiều hơn. Lật thuyền ở hồ Núi Le, khiến hai thanh niên tử vong: Ngày 26/7, lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, một vụ lật thuyền ở hồ Núi Le, thuộc địa bàn thị trấn Gia Ray đã khiến hai thanh niên tử vong do ngạt nước. Vào khoảng 18 giờ ngày 25/7, một nhóm ba thanh niên cùng chèo thuyền ra chơi ở khu vực hồ Núi Le, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc. Khi ra khu vực giữa hồ, thuyền bất ngờ bị lật, khiến cả ba người cùng rơi xuống nước và mất tích. Đến lượt Quảng Ninh ra Văn bản hỏa tốc chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, UBND tỉnh Quảng ninh đã ban hành công văn số 5030/UBND-DL1, gửi các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Cục CSGT đề xuất giảm tốc độ trên cây cầu lớn nhất Hà Nội: Cục CSGT (C08) vừa có đề nghị điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên cầu Thanh Trì – cây cầu vượt sông lớn nhất của TP Hà Nội. Theo C08, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cầu Thanh Trì đang có nhiều phức tạp.... Chính vì vậy, C08 đề nghị Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, điều chỉnh lại phương án tổ chức giao thông trên cầu Thanh Trì. Video: Ca mắc Covid-19 (BN416) ở Đà Nẵng có dấu hiệu giống bệnh nhân 91 (nguồn VTC Now)