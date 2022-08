Cận cảnh hơn 60 dân chơi dương tính với với ma túy trong quán bar Playhouse

Theo thông tin từ công an TP Hải Phòng, vào khoảng 01h45' ngày 13/8/2022, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, các đơn vị nghiệp vụ - Công an thành phố đã phối hợp với Công an quận Lê Chân tiến hành kiểm tra hoạt động của quán Playhouse - số 12 Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Tại thời điểm kiểm tra, trong quán đang có khoảng gần 200 khách hàng và nhân viên cùng với hệ thống âm thanh, ánh sáng tương tự như vũ trường, quán bar. Ảnh:CAHP Trong đó, xác định có 65 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Ảnh: CAHP Theo Giấy phép số 151/GP-PKT do Phòng Kinh tế quận Lê Chân cấp ngày 08/08/2017 thể hiện quán Playhouse chỉ được phép bán lẻ sản phẩm rượu, chưa được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quán bar, vũ trường. Ảnh: CAHP Được biết, sau khi quán bar "hot" nhất đất cảng là MDM (đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền bị thiêu rụi), Playhouse là điểm đến ưa thích của "dân chơi" đất Cảng và các khu vực lân cận. Hiện, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đang chỉ đạo các lực lượng xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

