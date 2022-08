Để học sinh bị “bế đi mất”, trường Mầm non Sakura Montessori có vô can?

Liên quan đến vụ việc anh Tạ Duy Hiển gửi con học ở Trường Mầm non Sakura Montessori (quận Dương Kinh, Hải Phòng) thế nhưng đến trưa cùng ngày anh lại nhận được thông báo từ nhà trường, con mình đã bị một người phụ nữ bế đi mất, nhiều ngày qua anh Hiển cùng gia đình đang từng ngày ngóng tin con dù vẫn “bặt vô âm tín”.

Trường mầm non Sakura Montessori. Ảnh: GĐCC

Anh Hiển cho biết, từ lúc chị N. nộp giấy xác nhận giả về việc ủy quyền đón con cho nhà trường đến lúc xảy ra sự việc con anh bị “ bế đi mất ” là 10 ngày. Trong thời gian đó, hàng ngày anh Hiển vẫn đưa đón con, nhà trường có thừa thời gian để hỏi, để xác nhận về tính chính xác của việc ủy quyền đón con cho chị N. nhưng nhà trường lại không có động thái gì.

“Tôi đang nghĩ nhà trường thông đồng với N. để đón con tôi đi. Sau khi cơ quan ngôn luận vào cuộc, nhà trường mới đến nói chuyện với tôi, nhận sai và xin lỗi theo kiểu hoãn binh nhưng sau đó lại viết thông báo trên trang của nhà trường là đã trả con đúng cho mẹ, rồi nói tôi đang gây áp lực nọ kia. Tôi đang rất bức xúc về thông báo trên của nhà trường”, anh Hiển bày tỏ.

Thông báo của nhà trường về việc của anh Hiển. Ảnh: GĐCC

Cũng theo anh Hiển, đến thời điểm hiện tại anh vẫn chưa biết con anh ở đâu và cũng chưa liên lạc được với chị N. để hỏi thông tin về con. Anh Hiển đã về tận quê của chị N. ở Yên Bái để tìm con nhưng không thấy.

Anh Hiển bức xúc: “Đến hiện tại tôi không biết được có đúng là mẹ cháu đón cháu không hay lại một đối tượng nào đó giả danh bắt cóc cháu. Tôi mất ăn mất ngủ nhiều ngày nay rồi. Chỉ căn cứ vào một tờ giấy giả như thế làm sao nhà trường có thể khẳng định đưa con cho mẹ. Vừa rồi tôi có đến trường và đề nghị nếu đúng là nhà trường đã giao con cho đúng mẹ rồi thì cho tôi xin một văn bản, trả lời bằng văn bản cho tôi để tôi yên tâm nhưng nhà trường không làm. Tôi là người đưa con đến, tôi là người đóng tiền, tôi gửi con cho nhà trường thì chỉ biết nhà trường thôi. Nhà trường phải có trách nhiệm mang con tôi về giao lại cho tôi. Tôi đưa đến như thế nào thì tôi đón về như thế”.

Theo Luật sư Châu Thành Nam, công ty luật TNHH VILOB Nam Long, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, tại Khoản 2 Điều 68 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình…”

Theo Khoản 1 Điều 71 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng thì: “Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên…”

Như vậy trong trường hợp này người mẹ có quyền đón con, tuy nhiên trước đi đón con cần thông báo cho người cha biết. Ở đây, theo những thông tin mà người cha cung cấp thì người mẹ khi đón con đã không thông báo và không liên lạc với người cha, làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ và quyền chăm sóc nuôi dưỡng của người cha.

Luật sư Châu Thành Nam, công ty luật TNHH VILOB Nam Long, đoàn luật sư Hà Nội.

Cũng theo Luật sư Châu Thành Nam, căn cứ Điều 27 thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về điều lệ trường mầm non quy định trách nhiệm giáo viên mầm non “1. Bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường …6. Thực hiện quy định của nhà trường và các quy định khác của pháp luật.” Ở đây, giáo viên chủ nhiệm lớp đã vi phạm quy định điều lệ trường mầm non vì không bảo vệ an toàn trong thời gian trẻ em ở nhà trường, để mẹ cháu T. lợi dụng sơ hở bế cháu đi.

Trong vụ việc trên, nhà trường phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong việc tìm kiếm cháu T. Đồng thời nhà trường phải có trách nhiệm truy cứu trách nhiệm của giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc không xác minh giấy ủy quyền của mẹ cháu mà đã cấp thẻ đón cháu T. cho chị N.; không sát sao trong việc trông nom cháu T. trong thời gian cháu học ở trường để chị N. lợi dụng sơ hở lừa cho cháu uống thuốc rồi bế cháu T. đi mất.

Trước đó, anh Tạ Duy Hiển (SN 1981, trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) có phản ánh đến báo Tri Thức và Cuộc Sống về việc, khoảng 8h sáng ngày 10/8/2022, anh có đưa con là cháu T.N.C.T. (SN 2019) đến học tại Trường Mầm non Sakura Montessori trong khu đô thị Anh Dũng 1 (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) rồi trở về công ty làm việc. Thế nhưng đến trưa, cô giáo tại trường gọi điện cho anh thông báo bé T. đã bị một người phụ nữ bế đi mất, cô giáo chạy theo ngăn nhưng không kịp.

Anh Hiển hốt hoảng chạy đến trường để làm rõ vụ việc. Theo đó, người phụ nữ bế cháu T. đi xưng với trường là mẹ của cháu bé. Tuy nhiên anh Hiển cho biết, trong hồ sơ đăng ký nhập học và ủy quyền đón con, anh Hiển không điền bất cứ thông tin gì về người phụ nữ này.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Vân Anh – Giám đốc Trường Mầm non Sakura Montessori Dương Kinh, Hải Phòng cho biết, ngày 18/7/2022, anh Tạ Duy Hiển làm hồ sơ nhập học cho cháu T.N.C.T.

Nhà trường làm việc với phụ huynh. Ảnh: GĐCC

Theo quy định của Trường Mầm non Sakura Montessori Dương Kinh, Hải Phòng, phụ huynh và người thân đến đón học sinh phải đăng ký và đưa ảnh chân dung để làm thẻ. Anh Tạ Duy Hiển đã đăng ký 3 người được phép đến trường đón cháu T. là anh Tạ Duy Hiển, chị Trần Thị Yến và chị Bùi Thị Thúy Kiều.

Tuy nhiên, ngày 2/8, một người phụ nữ tên N.T.N. đến Trường Mầm non Sakura Montessori nhận là mẹ cháu T. và hỏi về thủ tục để làm thẻ ra vào trường để đón cháu T. Sau khi xem xét giấy tờ tùy thân và xác định chị N. là mẹ cháu T., Nhà trường đã yêu cầu chị N. phải có giấy xác nhận ủy quyền của anh Tạ Duy Hiển là phụ huynh và cũng là người làm hồ sơ nhập học cho cháu T. xác nhận thì mới được làm thẻ.

Chị N. sau đó đã mang giấy xác nhận đến nộp cho Trường Mầm non Sakura Montessori Dương Kinh để làm thẻ đón cháu T. Và sau đó ngày 10/8 thì xảy ra vụ việc chị N. vào trường xin cô giáo cho cháu T. xuống uống thuốc rồi bế cháu T. ra xe phóng đi mất, mặc dù cô giáo đuổi theo nhưng không được.

Anh Hiển sau đó đã khẳng định mình không viết và không ký xác nhận cho chị N. bất kỳ giấy tờ nào cũng như không điền thông tin của chị N. trong hồ sơ nhập học của cháu T.. Đồng thời khẳng định giấy xác nhận ủy quyền mà chị N. cung cấp cho nhà trường là giả mạo. Anh Hiển cũng cho biết, giữa anh và chị N.T.N từng chung sống với nhau và có con chung là cháu T.N.C.T, nhưng sau khi chia tay, anh Hiển là người nuôi con.

Đại diện Trường Mầm non Sakura Montessori Dương Kinh, Hải Phòng thừa nhận đã sai sót khi không có bất kỳ thông báo nào đến anh Tạ Duy Hiển để xác minh kiểm chứng lại việc chị N.T.N. đề nghị làm thẻ đón cháu T.N.C.T.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, Đại diện Trường Mầm non Sakura Montessori Dương Kinh, Hải Phòng đã báo Công an phường. Tuy nhiên, sáng ngày 11/8, lãnh đạo Công an phường Anh Dũng cho biết mới nghe trường báo chứ chưa có đơn trình báo cụ thể.

Hiện tại, anh Hiển bố cháu T.N.C.T đang rất hoang mang, lo lắng, và đề nghị Trường Mầm non Sakura Montessori Dương Kinh phải có trách nhiệm trong việc tìm lại cháu T.

Gia đình anh Hiển tập trung, treo băng rôn trước cổng trường để yêu cầu trả lại con. Ảnh: GĐCC

Được biết, do quá bức xúc vì đã nhiều ngày trôi qua nhưng trường mầm non Sakura Montessori Dương Kinh không có thông tin hay phản hồi lại về việc tìm con, gia đình anh Hiển đã tập trung trước cổng trường, treo băng rôn để đề nghị trường trả lại con.

Báo Tri Thức và Cuộc Sống sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bạo hành trẻ em tại trường mầm non tư thục ở huyện Sóc Sơn, cô giáo nhồi thức ăn học sinh: