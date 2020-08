Công an xô xát với dân tại trụ sở CA phường: Công an Buôn Hồ báo cáo gì?

(Kiến Thức) - Công an thị xã Buôn Hồ vừa có báo cáo vụ việc công an xô xát với người đàn ông ở trụ sở Công an phường Thiên An. Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã yêu cầu công an thị xã Buôn Hồ báo cáo vụ việc và sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Thông tin mới nhất vụ công an xô xát với người đàn ông ở trụ sở Công an phường Thiên An (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), sáng 26/8, Đại tá Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã yêu cầu công an thị xã Buôn Hồ báo cáo vụ việc và sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.



Liên quan vụ việc trên, báo cáo của công an thị xã Buôn Hồ cho biết, khoảng 9h40 ngày 25/8, công an phường Thiện An nhận được thông tin từ bà Cao Thị Minh (SN 1969, trú Tổ dân phố Đồng Tiến, P. Thiện An) về việc con trai bà là Từ Quốc Dương (SN 1996, đối tượng nghiện ma túy) trộm cắp sầu riêng để lấy tiền sử dụng ma túy.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại vụ việc.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Thiện An đã mời Từ Quốc Dương đến làm việc. Dương đến trụ sở nhưng lên cơn nghiện nên không làm việc được.

Đến 13h30 cùng ngày, Dương tỉnh táo và thừa nhận có trộm 4 quả sầu riêng của gia đình ông Trần Quang (SN 1966, phường Thiện An) mang về nhà cất giấu rồi sau đó đưa cho Thị Thanh Vũ (SN 1992, trú cùng phường) chở đến xã Pơng Drang, huyện Krông Búk bán được 185 nghìn đồng. Có được tiền, Vũ và Dương mua ma túy để sử dụng.

Trên cơ sở lời khai của Dương, Công an phường Thiện An tiếp tục mời Vũ đến làm việc vào khoảng 15h cùng ngày. Trong quá trình làm việc, Vũ không thừa nhận đi cùng Dương bán sầu riêng để có tiền sử dụng ma túy. Ngoài ra, Vũ còn có lời lẽ thách thức, chống đối và có biểu hiện lên cơn nghiện ma túy.

Khoảng 1 tiếng sau, bố của Vũ là ông Thị Ngọc (SN 1958, trú phường Thiện An) và anh trai là Thị Dương Hùng đến công an phường. Lúc này, Vũ có hành động la hét và lớn tiếng trong trụ sở công an phường. Thấy Vũ la hét, ông Ngọc cùng 2 người con khác cầm dao rựa mũi quặp cán tre và dao Thái Lan đứng trước cổng công an phường Thiện An la hét, chửi bới, sau đó dùng rựa chém vào cổng.

Thời điểm xảy ra sự việc có nhiều người hiếu kỳ nên quay phim, chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận hiểu nhầm.

Hiện, cơ quan công an phường Thiện An đã thu giữ con dao rựa do nhóm người trên làm rơi và tiếp tục truy bắt nhóm người này để xử lý theo quy định.

Được biết, Từ Quốc Dương là đối tượng nghiện đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, từng có một tiền án về tội tàng trữ chất ma túy. Còn Thị Thanh Vũ là đối tượng nghiện ma túy và có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, một video ghi lại cảnh đánh nhau được cho là giữa cán bộ công an với một số người mặc thường phục tại trụ sở công an phường Thiện An (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Đáng chú ý, trong video ghi nhận một người mặc áo ngành công an đầu trần cầm khúc cây và được một người dân chở đi để rượt một người đàn ông không mặc áo đi trên xe gắn máy.

>>> Mời độc giả xem thêm clip Trộm cắp tài sản gia tăng vì sự chủ quan của gia chủ