Đắk Lắk: Làm rõ nghi vấn công an phường đánh nhau với dân ở trụ sở

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang yêu cầu công an phường Thiện An làm rõ vụ đánh nhau xảy ra tại phường này được quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Một video ghi lại cảnh đánh nhau được cho là giữa cán bộ công an với một số người mặc thường phục tại trụ sở công an phường Thiện An (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đang gây xôn xao dư luận. Tối 25/8, một lãnh đạo công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang yêu cầu công an phường Thiện An làm rõ vụ đánh nhau xảy ra tại phường này.

Hình ảnh video ghi lại một người đàn ông mặc quần áo công an đang đánh nhau.

Hình ảnh cắt từ video.

Đáng chú ý, trong video ghi nhận một người mặc áo ngành công an đầu trần cầm khúc cây và được một người dân chở đi để rượt đối thủ.

Video được lan truyền trên khá nhiều fanpage, hội nhóm trên mạng xã hội. Dù chưa xác định được những người mặc quần áo xanh trong video trên có phải công an thật hay không nhưng nhiều ý kiến cho rằng cần điều tra càng sớm càng tốt.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Va chạm giao thông, đuổi đánh nhau vào tận ủy ban phường