Tin nóng ngày 25/8: Bắt 21 người Trung Quốc trốn truy nã sang Việt Nam

1. Đánh, lột đồ bạn gái trong cơn cuồng ghen giữa xóm trọ: Ngày 25/8, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đêm qua (24/8), đơn vị đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trọng Thế (SN 1993, trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) về hành vi cố ý gây thương tích. Do ghen tuông Thế đã đánh bạn gái khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. 2. Nhóm côn đồ dùng hung khí chém thanh niên đứt tay: Ngày 25/8, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra truy xét các đối tượng dùng hung khí đuổi chém 3 nam thanh niên trọng thương nhập viện cấp cứu. Có 1 nạn nhân bị chém đứt tay. Quá trình ăn uống, 3 thanh niên mâu thuẫn với nhóm thanh niên này dẫn tới cự cãi. Sau đó, nhóm thanh niên dùng hung khí đuổi chém khiến 3 thanh niên trọng thương rồi tẩu thoát. 3. Bắt 21 người Trung Quốc trốn truy nã: Ngày 25/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an bắt giữ 21 người Trung Quốc đang bị lực lượng chức năng nước này truy nã về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ nhiều ngày trước và sau đó đã bị bắt giữ. 4. Dùng dao tấn công bảo vệ vì bị nhắc đeo khẩu trang: Ngày 25/8, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang củng cố hồ sơ để xử lý Hà Quốc Trường (23 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) về hành vi cố ý gây thương tích. Khi bảo vệ BV tỉnh Khánh Hòa nhắc Trường đeo khẩu trang, Trường đã dùng dao bấm mang theo trong người và ghế nhựa liên tục tấn công nhân viên bảo vệ. 5. Triệt phá nhóm lừa đảo qua Facebook chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng: Một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An triệt phá. Theo điều tra ban đầu, nhóm đối này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng. 6. Tắm sông Trà Khúc 3 thiếu niên chết đuối thương tâm: Ngày 25/8, ông Trần Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 3 học sinh tắm sông không may chết đuối thương tâm xảy ra vào khoảng 17h ngày 24/8, tất cả 3 nạn nhân đều trú tại xã Tịnh Khê. 7. Khởi tố vụ án bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh: Sáng 25/8, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Trưởng phòng Hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, các cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Thị Thu (SN 1988, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) vì có hành vi bắt cóc trẻ con. Video Cuồng ghen thành “bệnh”, đánh chết người “ngủ cạnh” vợ. Nguồn: ANTV

