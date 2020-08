Tận mục đội hình nữ CSGT dẫn đoàn đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 25/8, Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã chính thức được ra mắt. Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn đầu tiên tại Việt Nam. Trước mắt, Đội hình nữ CSGT này sẽ tập trung vào công tác bảo vệ, hướng dẫn, dẫn các đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), các đồng chí lãnh đạo, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại TPHCM... Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP cho rằng, từ trước đến nay, người dân đã quen thuộc với người chiến sĩ CSGT dẫn đoàn phải là nam, có đủ sức khỏe và bản lĩnh, kinh nghiệm để tham gia vào công tác đặc biệt này. Còn các đồng chí nữ, nếu tham gia cũng chỉ dừng ở công tác chỉ huy, điều khiển giao thông, tham gia thực hiện các động tác dẫn đoàn ở phía sau tay lái của các chiến sĩ nam. Chúng ta chưa được chứng kiến hình ảnh người nữ CSGT trực tiếp điều khiển các phương tiện đặc chủng để thực hiện công tác dẫn đoàn. Đại tá Lê Hồng Nam nhấn mạnh: “Do đó, để tạo điểm nhấn và trở thành công trình nổi bật của lực lượng CSGT TP chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc thành lập và ra mắt Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn sẽ thể hiện được hình ảnh đặc trưng của CSGT TP, đặc biệt nâng cao hình ảnh của người nữ chiến sĩ lên một tầm mới, hội tụ đầy đủ tố chất, kỹ năng, kinh nghiệm, bản lĩnh”. Bên cạnh đó, BGĐ CATP cũng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của các thành viên trong Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn của Phòng PC08. Chỉ trong vòng 1 tháng, các cán bộ, chiến sĩ đã xây dựng các kế hoạch, phương án luyện tập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các sức ép về công việc chuyên môn, gia đình nhưng các nữ chiến sĩ CSGT đã xuất sắc vượt qua, hoàn thành tốt khóa đào tạo và chính thức sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ. Ngay sau phần nghi lễ, các thành viên trong đội hình nữ dẫn đoàn đã tiến vào vị trí, thực hiện các bài kiểm tra thử thách từ đơn giản đến phức tạp; áp dụng đội hình vào công tác dẫn đoàn. Phần trình diễn của các nữ chiến sĩ đã được BGĐ CATP đánh giá cao, các thao tác điều khiển mô tô đều được thực hiện thuần thục, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đại úy Trần Lý Vinh Hạnh, cán bộ trong Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn chia sẻ, những ngày ra sân với chiếc môtô 250, 750 phân khối có lẽ là những ngày háo hức hơn cả, bởi đó được coi như là trải nghiệm thực tế khi ngồi trên những chiếc môtô phân khối lớn bất kể là vị trí lái hay vị trí ngồi sau hướng dẫn giao thông. (Ảnh CATPHCM) Điều này giúp cho các chị em có thể vượt qua được cái nắng gay gắt giữa khu đất trống quận 2, vượt lên những mệt mỏi và làm quen dần với cường độ luyện tập. (Ảnh CATPHCM) “Nhiều bạn được phân công ở vị trí ngồi sau xe môtô cũng thử sức với vị trí lái và đều thực hiện rất tốt. Điều đó chứng tỏ dù ở bất kỳ vị trí nào, mỗi cán bộ nữ CSGT dẫn đoàn cũng đều có thể hoàn thành tốt các nội dung đã được tập huấn” – đại úy Trần Lý Vinh Hạnh cho hay. (Ảnh CATPHCM) “Phi mã” là biệt danh mà Công an TPHCM dành tặng cho những chiến sĩ CSGT đảm nhận nhiệm vụ mở, dẫn đường các đoàn lãnh đạo trong nước, các đoàn khách quốc tế… Và cũng với cái biệt danh “phi mã”, những “bóng hồng” xinh đẹp của lực lượng CATP sẽ lại tiếp tục tiếp nối truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, vững chắc tay lái, phấn đấu hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ảnh CATPHCM) Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn của Phòng PC08 là đội nữ đi tiên phong. (Ảnh CATPHCM) Tất cả đều đã trải qua kỳ sát hoạch vô cùng khắc nghiệt. (Ảnh CATPHCM) Nhằm phục vụ công tác dẫn đoàn chuyên nghiệp, 58 nữ CSGT phải hoàn thiện các kỹ năng phanh gấp trong tình huống bắt buộc, chạy đối đầu, chạy zic zắc, lái môtô một tay… (Ảnh CATPHCM) Lãnh đạo phòng CSGT kỳ vọng đội nữ chiến sĩ dẫn đoàn tiếp tục được nhân rộng, tạo dựng hình ảnh CSGT thân thiện, ứng xử mềm mỏng, khéo léo. Video: Cận cảnh 58 bóng hồng CSGT dẫn đoàn đầu tiên tại TP.HCM (nguồn VTC News)

