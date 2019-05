Công an viên đánh bé gái thiểu năng: “Chỉ đánh vài cái“

Liên quan đến vụ việc công an viên đánh bé gái 12 tuổi do nghi ăn trộm tiền, ngày 31/5, ô ng Nguyễn Song Thao (công an viên xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) - người gây ra thương tích cho nạn nhân , đã thừa nhận mình là người đã còng tay cháu N.T.C.G. (12 tuổi) vì sợ cháu bỏ chạy và có dùng gậy để đánh cháu mấy cái.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Thao cũng tỏ ra hối hận khi đã không báo cáo cấp trên để có hướng xử lý.

"Giờ nghĩ lại tôi rất hối hận vì hành động dùng gậy đánh cháu G. vài cái khiến cháu phải nhập viện điều trị. Còn việc tôi dùng còng số 8 để còng tay cháu G. lại là vì sợ cháu chạy mất" - ông Thao nói.

Ông Thao thừa nhận việc còng tay rồi đánh cháu bé 12 tuổi.

Cùng ngày, bà Dương Thị L. (mẹ cháu G., trú tại xóm Trần Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết con mình đị đánh vào chiều 27/5, khi bà đang đi làm đồng. Bà L. cho biết khi đó cháu L. đang ở nhà một mình.

"Nhà bà H. có mất 50.000 đồng nên báo cho anh Thao sự việc. Nghi ngờ cháu G. chính là người đã lấy trộm số tiền trên nên ông Thao đã gọi tôi về nhà rồi dùng còng số 8 còng tay cháu lại. Tôi và mọi người lúc này cũng chỉ nghĩ rằng ông Thao chỉ làm vậy để hù dọa cháu khai ra, không ai ngờ ông Thao lại đưa con tôi đi sang nhà khác rồi đánh đập cháu" - bà L. bức xúc.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, cháu G. bị tăng nước tiểu phản âm, hai bên vùng mông phù nề, bên phải cách bề mặt da khoảng 13 mm có lớp dịch, bên trái cách bề mặt da khoảng 8 mm có lớp dịch… Nạn nhân 12 tuổi hiện vẫn đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh.

Vết thương trên người cháu G.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ô ng Lê Đình Đức - Trưởng công an xã Kỳ Xuân cho biết sáng 31/5, Công an huyện đã về làm việc với ông Thao và những người liên quan đến vụ việc công an viên đánh bé gái 12 tuổi. Vị công an xã cho biết thêm, vấn đề xử lý ông Thao như thế nào thì phải chờ kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Thượng tá Lê Xuân Thủy - Trưởng công an huyện Kỳ Anh cho biết đã nhận được báo cáo của chính quyền địa phương và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.