Công an viên bất ngờ bị tấn công tử vong trên đường

(Kiến Thức) - Đang chạy xe máy trên đường, một công an viên xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM bất ngờ bị gã thanh niên dùng hung khí tấn công đến chết.

Cuối ngày 1/12, Công an huyện Hóc Môn đang tạm giữ hình sự Trương Vũ Minh Sang (sinh năm 1990, ngụ Hóc Môn) và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng trên địa bàn khiến một công an viên tử vong.

Nạn nhân là anh Đặng Duy Thông (sinh năm 1982, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) là công an viên của xã Bà Điểm.

Hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày anh Thông điều khiển xe máy đi trên đường Nguyễn Thị Huê (xã Bà Điểm) thì đi ngang ngôi nhà Sang đang ở.

Bất ngờ Sang chạy từ trong nhà ra, tay cầm khúc gỗ tấn công khiến anh Thông bị gãy tay Bị tấn công, anh Thông bỏ xe tháo chạy được một quãng nhưng tiếp tục bị Sang truy sát nên gục xuống. Sang tiếp tục dùng khúc gỗ tấn công vị công an viên này cho đến khi người dân xung quanh hô hoán và tìm cách khống chế.

Nghi can sau đó bỏ vào nhà cố thủ, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.