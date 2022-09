Công an tỉnh Bắc Giang nhận đơn tố “Ana Dương” lừa tiền tỉ

Ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã nhận được một đơn trình báo của anh N.H.N (SN 1984, trú tại TP Thủ Đức, TP HCM) tố cáo việc bị N.T.V.A. (27 tuổi, quê huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo anh N, ngày 14/2, V.A chủ động làm quen với anh, tự xưng là người của một Cục thuộc Bộ Công an.

N.T.V.A tạo dựng để lấy lòng tin nhằm chiếm đoạt tiền.

Trong đơn tố cáo, anh N cho biết V.A. sử dụng các thủ đoạn: Giả mạo tổ chức sự kiện; mượn tiền để xoay xở cho công ty đang kinh doanh; mượn tiền để khám chữa bệnh cho người nhà và mượn vốn để làm ăn, trả nợ. Trong vụ việc anh N tố cáo V.A lừa đảo, anh bị chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.

Về vụ việc này, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi tìm hiểu, xác định việc anh N. chuyển tiền cho V.A diễn ra tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) và TP HCM, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Bắc Giang. Do vậy, Công an tỉnh Bắc Giang đã hướng dẫn anh N. gửi đơn đến Công an tỉnh Bình Thuận và Công an TP HCM để được giải quyết theo quy định.

Những ngày qua, nhiều tài khoản mạng xã hội "bóc phốt" bị N.T.V.A lừa đảo, chiếm đoạt tiền, trong đó có trường hợp chị N.L "tố" bị V.A lừa 17 tỉ với nhiều chiêu trò tinh vi như: đóng giả con nhà giàu, bố làm doanh nhân, tình báo...Thường xuyên đi xe sang, ăn mặc sang chảnh, ở biệt thự. Đặc biệt, chị N.L còn tố cáo V.A lấy tên là An, lừa kết hôn với em chồng chị, tổ chức đám cưới tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, tặng nhà, tặng xe ô tô sang cho em chồng chị. V.A còn thuê 1 diễn viên đóng giả bố, thuê 200-300 người đi ăn cưới...

