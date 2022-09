Bắt giữ đối tượng đánh đập vợ cũ ở Hà Nội

Liên quan tới vụ người đàn ông bắt giữ, đánh đập vợ cũ, ngày 16/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng (31 tuổi, quê TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 7/9, Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn tố giác của chị T.T.H.H (SN 1991, quê Thanh Hóa) về việc bị Nguyễn Ngọc Thắng đánh người gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản. Trước đó, khoảng 20h ngày 6/9, chị H. đang đứng tại siêu thị ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm thì Thắng đến tìm để nói chuyện.

Hai bên nảy sinh mâu thuẫn, Thắng dùng tay chân đánh chị H. và giật điện thoại di động. Chưa dừng lại đó, đối tượng ép chị H. lên xe ô tô tiếp tục đánh đập và đưa lên nhà nghỉ tại khu vực tỉnh Hòa Bình. Sau đó, Thắng nhận được điện thoại của chị gái và đưa chị H. đến bệnh viện Đại học Y. Lúc này, Thắng mở điện thoại của chị H. thấy có tin nhắn của một người bạn nam giới nên lại kéo nạn nhân lên xe và tiếp tục đánh đập.

Một lúc sau, lợi dụng sơ hở chị H. đã hô hoán người dân cầu cứu và may mắn chạy thoát rồi đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Công an phường Xuân Tảo xác minh làm rõ.

Theo cơ quan Công an, ngày 15/9, Nguyễn Ngọc Thắng đã đến cơ quan Công an trình diện theo Giấy triệu tập và khai báo thành khẩn hành vi vi phạm của mình. Người thân cho biết, sau nhiều ngày chị H. vẫn phải nằm viện điều trị trong tình trạng sức khỏe suy kiệt với nhiều vết thương tích trên người.

Gia đình chị H. mong muốn cơ quan chức năng sớm xác minh làm rõ và xử lý nghiêm hành vi của Nguyễn Ngọc Thắng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục làm rõ nội dung sự việc và hành vi vi phạm của Thắng.