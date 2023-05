Hải Dương: Có tổ công tác 151…người dân yên tâm khi ra đường

Những tháng đầu năm 2023, địa bàn tỉnh Hải Dương nổi lên tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng xe máy lạng lách, đánh võng, đua xe, mang theo hung khí nguy hiểm đuổi đánh nhau.



Đối tượng tham gia lạng lách, đánh võng, tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng không chỉ đùa giỡn với tính mạng của bản thân mà còn gây nguy hiểm tới tính mạng, sức khỏe, tài sản của người đi đường.

Các đối tượng vi phạm tối ngày 15/4 bị đưa về trụ sở Công an TP Hải Dương

Trước thực trạng trên, từ ngày 15/4/2023, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo mở đợt cao điểm ngăn chặn, trấn áp, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây mất an ninh trật tự và đấu tranh trấn áp, xử lý “tội phạm đường phố” trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Lực lượng nòng cốt tham gia đợt cao điểm là các Tổ công tác 151 từ cấp tỉnh đến cấp huyện, việc triển khai thực hiện kết hợp giữa công khai và mật phục.

Điểm khác biệt trong đợt ra quân trấn áp “tội phạm đường phố” lần này là lực lượng Cảnh sát hình sự được phân công chủ trì, giữ vai trò Tổ trưởng các Tổ công tác 151. Sự chỉ đạo đúng hướng, quyết liệt, kịp thời này đã tăng thêm sức mạnh cho những “cú đấm thép ”, phát huy tối đa hiệu quả của các Tổ công tác 151, góp phần giải quyết triệt để tình trạng “tội phạm đường phố” trên địa bàn tỉnh.

Trong đợt cao điểm, lực lượng tham gia các Tổ công tác 151 cấp tỉnh và Công an thành phố Hải Dương luôn duy trì gần 100 cán bộ; riêng các ngày thứ 6, 7 và Chủ nhật, Công an thành phố Hải Dương tăng cường thêm 20 cán bộ. Các Tổ công tác 151 của 11 Công an huyện, thị xã, thành phố còn lại luôn duy trì lực lượng tham gia từ 90 đến 120 cán bộ.

Một số Công an huyện, thị xã, thành phố, điển hình như Công an huyện Kim Thành, đã chỉ đạo Công an cấp xã thành lập các tổ tuần tra liên xã (gồm 3 đến 4 xã giáp ranh), mỗi xã bố trí từ 1 đến 2 cán bộ tham gia tuần tra, kiểm soát tại địa bàn, phối hợp với các Tổ công tác 151 ngăn chặn, trấn áp, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.

Với mục tiêu chấm dứt tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông trong thời gian sớm nhất, bàn bản, căn cơ và lâu dài nhất, 30 ngày đầu thực hiện cao điểm (từ 15/4 đến 15/5), các đơn vị, địa phương và các Tổ công tác 151 đã phát huy vai trò, trách nhiệm, quyết liệt trấn áp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cụ thể, đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 1.163 trường hợp, trong đó các Tổ 151 cấp tỉnh phát hiện, xử lý 228 đối tượng; các Tổ 151 của 12 huyện, thị xã, thành phố phát hiện, xử lý 935 đối tượng.

Đã khởi tố 4 vụ, 4 đối tượng trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, chứa chấp sử dụng ma tuý; xử lý hành chính 6 vụ, 12 đối tượng liên quan đến ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý; xử phạt 1134 đối tượng,763 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông và tiếp tục xác minh để xử lý một số vụ việc liên quan đến ma túy, làm giả giấy phép lái xe, trộm cắp tài sản.

Tổ 151 Công an tỉnh Hải Dương phối hợp bắt giữ, xử lý 12 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Ruby Club 18

Cùng với đó, 30 ngày vừa qua, các Tổ 151 đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp có ý định tự tử; đã truy bắt được 2 đối tượng Cướp tài sản tại TP Hải Phòng là Mạc Văn Trình (sinh năm 1988, trú tại Hồng Thái Tây, Đông Triều, Quảng Ninh) và Cao Văn Tư (sinh năm 1984, trú tại Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh) khi các đối tượng này di chuyển đến xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ.

Ngoài ra, các Tổ 151 đã tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương phát hiện, kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, điển hình như ngày 22/4 và 30/4, các Tổ 151 đã phối hợp kiểm tra 2 quán karaoke và bar ở TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn, phát hiện 36 đối tượng dương tính với ma túy; đã làm rõ, khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 1 vụ, 1 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, qua đấu tranh với các đối tượng và qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, nhất là các trang mạng xã hội, các Tổ 151 đã kịp thời nắm được thông tin về việc các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn, từ đó kịp thời ngăn chặn các vụ việc xảy ra.

Qua xác minh, làm rõ, có khá nhiều thanh thiếu niên chỉ nhất thời nông nổi, a dua theo bạn bè, không nhận thức hết hậu quả của hành vi vi phạm. Bởi vậy, không chỉ dừng lại ở kiểm tra, xử lý, cán bộ chiến sỹ các Tổ công tác 151 đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền cá biệt đến từng đối tượng như trực tiếp giáo dục, răn đe, viết cam kết không vi phạm.

Đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường, đoàn thể xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, quản lý, giáo dục để các em nâng cao hiểu biết pháp luật, nhận thức được đúng, sai, không vi phạm và tái phạm, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Hơn 1 tháng ra quân trấn áp, xử lý tội phạm đường phố của Công an tỉnh Hải Dương đã tạo sức răn đe, lan tỏa trong phạm vi toàn tỉnh, góp phần giải quyết được cơ bản tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, nhất là tại địa bàn thành phố Hải Dương.

Không còn cảnh các nhóm thanh thiếu niên độ pô, nẹt pô, so kè, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn, thù tức cá nhân… trên các tuyến giao thông.

Thời gian tới, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng cho các Tổ 151 để tuần tra, kiểm soát khép kín tuyến, địa bàn trọng điểm, phòng ngừa, phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến vận chuyển, buôn bán hàng cấm, ma túy, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép…, các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ, xử lý.