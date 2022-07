Con dâu khai tử cha mẹ chồng: Vì sao Công an hủy quyết định khởi tố vụ án?

Tối 5/7, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội – người bảo vệ quyền lợi cho vợ chồng ông Đỗ Văn Hợp trong vụ “con dâu khai tử cha mẹ chồng để hưởng thừa kế đất” cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ vừa thông báo về việc ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ việc trên. Lý do, hành vi của công chứng viên Nguyễn Thanh Tú thuộc Phòng Công chứng số 3 Hà Nội “không cấu thành tội phạm hình sự”.

Vợ chồng ông bà Hợp bị con dâu khai tử.

Luật sư Cường cho biết, ngay khi nhận được thông tin về việc hủy quyết định khởi tố vụ án chiều 5/7, vợ chồng ông Đỗ Văn Hợp tỏ ra bức xúc vì đều tuổi đã cao (hơn 90 tuổi) và vụ việc tranh chấp kéo dài từ 2015 đến nay. Hai ông bà đã ít nhất 3 lần bị con dâu khai tử để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khai quyền thừa kế, cũng như định đoạt sang tên nhà đất đó cho người khác.

Theo luật sư Cường, hiện nay, ông bà Hợp vẫn quản lý thửa đất này nhưng giấy tờ pháp lý thì không đứng tên hai ông bà, trong khi hồ sơ sổ sách qua các thời kỳ đều thể hiện tên hai ông bà. Vợ chồng ông Hợp cũng khẳng định chưa cho ai cả, chưa bao giờ cho con dâu, con trai thửa đất này nhưng sổ đỏ lại được cấp cho con dâu và người con dâu này đã khai tử bố mẹ chồng và bán đi.

Luật sư Cường cho biết, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục khai nhận thừa kế không thể một người có thể khai nhận được, một mình con dâu ông Hợp không thể thực hiện được mà các thủ tục hành chính pháp lý phải qua nhiều khâu, nhiều cấp từ công chứng viên đến cán bộ địa chính tư pháp, ủy ban…Do đó, hai ông bà đã tố giác nhiều người, trong đó có công chứng viên.

Luật sư dẫn lời hai ông bà Hợp, cho biết sẽ có đơn khiếu nại tới VKSND quận Tây Hồ đối với quyết định của Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, đồng thời tiếp tục kiến nghị xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

“Việc hủy quyết định khởi tố vụ án thuộc thẩm quyền của Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ. Tuy nhiên, quyết định này có đúng hay không thì cần phải chờ kết luận của Viện kiểm sát mới có thể khẳng định được” – luật sư Cường cho biết.

Vụ tranh chấp nêu trên kéo dài từ năm 2015. Sau hơn 5 lần xét xử, TAND TP Hà Nội vẫn chưa thể đưa ra phán quyết. Ông Hợp cho biết năm 1998, ông chia cho con trai cả tên T. mảnh đất rộng hơn 180 m2. Năm 2005, ông T. qua đời khi đã xây xong nhà. Một năm sau, bà Viễn (vợ ông T.) đến Phòng Công chứng số 3 Hà Nội làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế nhà và đất.

Thông báo về việc khai nhận di sản ngày 4/7/2006 do công chứng viên Nguyễn Thanh Tú ký duyệt nêu rõ: “Người để lại di sản: Ông T. đã chết ngày 8/1/2005. Cha, mẹ đẻ của ông T. đã chết”. Nhận được văn bản này, UBND phường Nhật Tân niêm yết thông tin về việc kê khai di sản thừa kế tại trụ sở.

Đáng chú ý, trong giấy niêm yết có nội dung ghi ông bà Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An đã chết. Năm 2015, vợ chồng ông Hợp mới biết con dâu đã làm thủ tục nhận di sản thừa kế, sau đó làm sổ đỏ nhà đất và bán toàn bộ tài sản cho người khác. Khi đến UBND phường tìm hiểu, ông Hợp biết được con dâu đã khai tử bố mẹ chồng khi làm giấy tờ tại Phòng Công chứng số 3, Hà Nội.

Tháng 7/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra, xem xét xử lý các cá nhân có liên quan đến vụ việc nói trên. Đến tháng 10/2021, công an thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án, do vụ án dân sự đòi đất cho ở nhờ giữa nguyên đơn là vợ chồng bà TH, bị đơn là bà Viễn (con dâu của vợ chồng cụ Hợp) chưa được xét xử nên chưa xác định được hậu quả cụ thể.

Tháng 6/2022, công an thông báo về việc phục hồi điều tra vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Phòng Công chứng số 3 Hà Nội.