Cò mồi taxi dù đánh nhân viên an ninh Nội Bài gãy răng

(Kiến Thức) - Khi nhân viên an ninh Nội Bài đang tiến hành ngăn chặn hành vi mời chào khách đi taxi dù tại Nhà ga T1 thì bị ba đối tượng gồm một nam, 2 nữ hành hung gãy 4 răng cửa.

TTXVN dẫn nguồn đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, vụ việc hành hung nhân viên an ninh Nội Bài xảy ra vào khoảng 13h30 chiều ngày hôm nay (11/1).

Thời điểm đó, anh Nguyễn Văn Điệp - nhân viên an ninh hàng không thuộc Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, trong khi đang làm nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự tại khu vực sảnh E, Tầng 1, Nhà ga hành khách T1 thì phát hiện đối tượng Trần Thị Lý (trú tại xã Thái Phú, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) có hành vi mời chào hành khách đi xe dù.

Đây là đối tượng cộm cán, cò mồi chuyên nghiệp, đã nhiều lần bị lập biên bản xử lý vi phạm.

Khi anh Điệp tiến hành ngăn chặn hành vi mời chào thì bị đối tượng Trần Thị Lý và 2 đối tượng nam khác tấn công, hành hung.

Hậu quả, nhân viên an ninh Nội Bài này đã bị gãy 4 răng cửa, xây xát nhiều chỗ.

Ngay sau đó anh Điệp đã được đơn vị đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long - Hà Nội.