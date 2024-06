Cô giáo bị bê tông rơi đè tử vong: Trách nhiệm của cơ sở?

Ngày 6/6, tin từ UBND xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ một phụ nữ bị khối bê tông sập đè tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 20h ngày 5/6. Thời điểm này, chị N.T.T. (39 tuổi, trú xã Hoà Thắng) cùng 2 con nhỏ đến quán cà phê "Tiệm Nhà Bẹp" gần nhà để uống nước. Chị T. ngồi uống nước, còn hai con chơi ngoài sân. Bất ngờ, tấm bê tông lớn từ trên đổ sập xuống, đè chị T. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị T. đã không qua khỏi.

Quán cà phê nơi xảy ra sự việc.

Qua sự việc này, nhiều độc giả đặt câu hỏi về trách nhiệm của quán cà phê "Tiệm Nhà Bẹp"? Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ tai nạn rất thương tâm và có thể có lỗi của cơ sở kinh doanh trong quá trình xây dựng, cải tạo ngôi nhà này, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xem xét giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo luật sư Cường, cơ quan chức năng sẽ làm rõ vì sao tấm bê tông đó lại rơi xuống, tấm bê tông đó được lắp đặt từ khi nào, việc xây dựng sửa chữa ngôi nhà có giấy phép xây dựng hay không, có thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật hay không? Trong trường hợp việc xây dựng không bắt buộc phải có giấy phép thì việc thiết kế, thi công có tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn hay không, việc sử dụng có đúng công năng, tiêu chuẩn kĩ thuật hay không?

Trong trường hợp xác định đơn vị thi công hoặc người quản lý của cơ sở kinh doanh này đã có lỗi dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong thì có thể bị xử lý về tội vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật Hình sự. Còn trường hợp kết quả xác minh cho thấy sự việc là bất khả kháng, là tình huống bất ngờ mà người quản lý cũng như người thiết kế thi công không thể lường trước được và không thể biết trước hậu quả có thể xảy ra thì sẽ không xử lý hình sự, tuy nhiên đơn vị kinh doanh này vẫn phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng về chi phí cứu chữa, chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền tổn thất về tinh thần và các thiệt hại khác theo quy định của pháp luật".

Điều đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên tai nạn xảy ra tại quán cà phê do công trình gặp sự cố. Trước đó tại quán cà phê ở Hà Nội cũng xảy ra vụ tai nạn tương tự khiến nạn nhân nguy kịch. Bởi vậy, các đơn vị kinh doanh cần phải thận trọng trong việc xây dựng sửa chữa, sử dụng địa điểm kinh doanh. Việc xây dựng sửa chữa cần phải theo tiêu chuẩn kĩ thuật, có giấy phép và sử dụng đúng công năng.

Nếu sửa chữa mang tính chất cảm tính, tự phát, không tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn hoặc không có giấy phép xây dựng theo quy định dẫn đến công trình gặp sự cố trong quá trình sử dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, sức khỏe hoặc gây thiệt hại đến tính mạng của khách hàng thì phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước để các đơn vị kinh doanh cà phê nói riêng và kinh doanh các loại mặt hàng khác nói chung phải tuân thủ pháp luật về xây dựng, về kinh doanh để đảm bảo an toàn cho khách hàng, đảm bảo trật tự an toàn công cộng.