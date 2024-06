Câu hỏi bâng quơ khiến người đàn ông chết thảm dưới tay 3 trai bản

Theo hồ sơ vụ án, lúc 8h30 ngày 5/8/2013, tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn Vị Ke, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, một người đàn ông đi cắt cỏ cho bò ngang qua đoạn ta luy âm bỗng ngửi thấy mùi xú uế. Nhìn xuống dưới chân mình thì kinh hoàng phát hiện một tử thi nam không còn đầu nằm ở đó tự bao giờ. Sau phút định thần, người dân tri hô và báo án tới cơ quan chức năng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thông báo đặc điểm nhận dạng nạn nhân đến địa bàn lân cận, danh tính nạn nhân được xác định là anh Tráng A Miều, trú tại xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh. Nạn nhân bị sát hại hết sức dã man bằng dao quắm, vật tày, lại bị phân xác mất đầu, chỉ còn lại phần cơ thể dập nát, đa chấn thương. Anh Miều là người hiền lành, tốt tính, kinh tế gia đình khá giả, vợ con đề huề và đã có cháu gọi là ông nội. Ngoài làm ruộng, gia đình anh Miều còn nuôi đàn bò thịt để bán, nhân thể thu gom luôn bò thịt của bà con quanh vùng bán cho thương lái. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Được biết, buổi chiều ngày 4/8/2013, anh Miều ra khỏi nhà bằng xe máy, không nói là đi đâu. Quá trình xác minh, thu thập thông tin về nhân thân của nạn nhân, các trinh sát loại trừ nguyên nhân trả thù do quan hệ cá nhân, loại trừ luôn nguyên nhân sát hại vì nghi ma chài, ma ngũ hài như một số vụ án giết người với thủ đoạn man rợ tương tự thường gặp ở vùng cao. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Với bằng chứng là chiếc xe máy, ví tiền, điện thoại của nạn nhân biến mất, các trinh sát tập trung vào mũi điều tra đây là vụ án giết người nhằm cướp tài sản, sau đó phân xác phi tang để che giấu tội phạm. Sau hai tháng khẩn trương điều tra, kiên trì theo dõi, thu thập thông tin và tập trung xác minh, khi có đủ chứng cứ, công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành bắt khẩn cấp ba đối tượng là Sùng Mí Pó (sinh năm 1982), Sùng Mí Cho (sinh năm 1985), Sùng Mí Sính (sinh năm 1990) đều dân tộc Mông, ở xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc. (Đối tượng Sùng Mí Sính) Lời khai ban đầu của các hung thủ cho thấy: Chiều 4/8, Pó đi lấy củi ở bìa rừng thì tình cờ gặp anh Tráng A Miều đi xe máy tới. Anh Miều có hỏi Pó “Nhà có bò bán không”, Pó nhìn Miều từ đầu đến chân rồi bảo "không có". Sau đó Pó tiếp tục đi lấy củi, còn Miều cũng phóng xe máy đi. Tuy vậy, câu hỏi của Miều bỗng ám ảnh trong đầu Pó. Pó nghĩ người này đi xe máy, lại hỏi mua bò chắc hẳn phải giàu có lắm và mang theo người rất nhiều tiền. Nghĩ đến thân mình làm chẳng đủ ăn, nhà không có nổi con bò, cũng chẳng có xe máy nên Pó bỗng nảy sinh ý định chặn đường giết chết Miều để cướp tiền. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhưng nghĩ một mình mình sẽ khó thực hiện trót lọt nên khoảng 21h tối hôm đó, khi hai người hàng xóm là Sùng Mí Cho và Sùng Mí Sính đến nhà chơi, Pó đã rủ rồi cùng Cho và Sính chuẩn bị một con dao nhọn, một đoạn gậy gỗ làm hung khí. Cả ba gã lực điền liều lĩnh, mông muội đã chặn đường, ý định gặp Miều đi qua thì “hành động”. Khoảng 10 phút sau, ông Miều đi xe máy qua, cả ba đối tượng xông đến ra tay sát hại. Sau khi đánh chết nạn nhân, bọn chúng còn chặt đầu mang vứt xa hiện trường gây án để không ai nhận dạng được. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Xác nạn nhân bọn chúng đã vứt xuống taluy âm, cách hiện trường khoảng 5m. Còn chiếc xe máy, bọn chúng tháo biển kiểm soát nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. “Chiến lợi phẩm” mà bọn chúng cướp được của nạn nhân là một ví tiền bên trong chỉ có một triệu đồng và một số giấy tờ liên quan. Pó chia cho Cho và Sính mỗi người 333.000 đồng, còn Pó thì được 334.000 đồng. Vào ngày 5/8 khi người dân và công an phát hiện ra vụ trọng án và tiến hành khám nghiệm tử thi, cả Pó, Cho và Sính đều biết và thay nhau lảng vảng tại hiện trường nghe ngóng tình hình. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Gần hai tháng trôi qua, công an vẫn chưa tìm ra manh mối hung thủ khiến vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cụt, nhiều tin đồn thất thiệt gây hoang mang cho đồng bào dân tộc thiểu số quanh khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Nỗi ám ảnh tội lỗi khiến Pó, Cho và Sính luôn cảm thấy thấp thỏm, bất an. Biết rằng sớm muộn cũng sẽ bị phanh phui tội ác, nên khi Pó bị triệu tập lên xét hỏi, đã thành khẩn khai tuốt ra đồng bọn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 4/12/2015, TAND tỉnh Hà Giang mở phiên tòa xét xử Sùng Mí Pó, Sùng Mí Cho và Sùng Mí Sinh về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Căn cứ vào lời khai tại phiên tòa, cũng như xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, thân nhân của từng bị cáo và trên cơ sở đề nghị của VKS, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Sùng Mí Pó tử hình về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình; Sùng Mí Sính chung thân về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là chung thân; Sùng Mí Sính 20 năm tù về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù. >>> Xem thêm video: Sát hại hàng xóm vì cho rằng bị ném đá lên mái nhà.

