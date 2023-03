Kinh hoàng những cuộn thép rơi, nơi ô tô bị đè bẹp, chỗ lõm đường

Cuộn thép chục tấn rơi, đè bẹp ô tô con: Khoảng 11h ngày 13/3, xe đầu kéo (chưa rõ BKS) chở theo 3 cuộn thép, lưu thông trên tỉnh lộ 419 hướng Quốc Oai - Thạch Thất. Khi đi đến địa bàn thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội, một cuộn thép trên xe đầu kéo bất ngờ rơi xuống, lăn trúng chiếc xe con đang đỗ trên vỉa hè. Hậu quả chiếc xe ô tô con bị đè bẹp, may mắn lúc này trên xe không có người nên không xảy ra thương vong. Tuy nhiên, vụ việc khiến nhiều người dân ở khu vực hoảng sợ. 2 cuộn thép trên xe đầu kéo rơi xuống quốc lộ: Trưa 19/11/2022, xe đầu kéo 50LD - 197.01 kéo theo rơ-moóc chở hai cuộn thép chạy trên quốc lộ 1 hướng từ miền Tây về TP HCM. Khi đến khu vực cầu Bình Điền (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), do ảnh hưởng từ cú thắng gấp của tài xế, dây xích chằng hai cuộn thép bị đứt khiến hai cuộn thép nặng hàng chục tấn văng khỏi rơ-mooc. Hậu quả, phần rơ-mooc xe cũng bị hư hại sau sự cố, giao thông qua khu vực ùn ứ xe kéo dài. Hai cuộn thép rơi từ xe container, cày lõm đường Vành đai 3: Khoảng 8h ngày 9/8/2022, trên đường Vành đai 3 trên cao (gần bến xe Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) xe container mang biển kiểm soát 15H-009.XX, kéo theo rơ-móoc chở theo 2 cuộn thép thì một ô tô 5 chỗ bất ngờ tạt đầu. Tài xế phanh gấp để tránh khiến 2 cuộn thép bị đứt xích néo rơi xuống đường. Tại hiện trường, 1 cuộn thép nặng 21 tấn chắn ngang đường, 1 cuộn khác lăn cách xe container hơn 10m. Các cuộn thép đã gây lõm đường Vành đai 3 trên cao. Cuộn sắt bất ngờ từ xe đầu kéo rơi xuống đường: Sáng 2/8/2022, trên đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa bàn quận Lê Chân, TP Hải Phòng, chiếc xe đầu kéo kéo theo rơmooc BKS 15R 143.46 của Công ty TNHH Nhật Minh (địa chỉ thôn Nho Da, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng) bất ngờ bị cuộn sắt nặng hàng chục tấn đang chở rơi xuống đường. Trước khi bị rơi xuống đường, cuộn sắt đã va vào cabin xe đầu kéo khiến phần đầu xe biến dạng, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm, khiến các tuyến đường liên quan tắc nghẽn, rất may không gây thiệt hại về người. Cuộn thép rơi lún đường: Trưa 11/4/2022, xe container mang BKS: 61C-456.82 đi đến đoạn ngã ba giao nhau giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn và Cụm công nghiệp Bình Chuẩn (phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì cuộn thép trên xe bị đứt dây, văng xuống đường. Vào thời điểm cuộn thép rơi có rất nhiều phương tiện lưu thông xung quanh. May là những người dân kịp điều khiển phương tiện né tránh kịp thời, thoát nạn trong gang tấc. Ghi nhận tại hiện trường, cuộn thép nằm ngay giữa ngã 3; mặt đường gần đó bị lún sâu và có vết cày dài. Cuộn thép trên xe đầu kéo rơi xuống đường: Sáng 8/4/2022, xe đầu kéo biển số 60H-055.98 chở theo 2 cuộn thép nặng hàng chục tấn, lưu thông trên quốc lộ 51 hướng từ TP.Biên Hòa đi huyện Long Thành. Khi vừa lên dốc 47 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì bất ngờ, sợi dây xích chằng cuộn sắt bị đứt, khiến cuộn sắt lăn về phía trước, đập vào phía sau cabin và thùng dầu của xe đầu kéo rồi văng xuống đường. Sự cố làm cabin xe đầu kéo hư hỏng, thùng chứa dầu của xe cũng bị móp méo. Vụ việc còn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Xe đầu kéo rơi 2 cuộn thép nặng, đè trúng người bán vé số: Sáng 5/3/2022, trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP HCM, xe đầu kéo chở theo 2 cuộn thép nặng hàng chục tấn thì tài xế phanh gấp để tránh người đi bộ qua đường đột ngột khiến 2 cuộn thép trên rơ-moóc bị đứt dây xích rơi xuống đường đè trúng người đàn ông bán vé số đứng trên vệ đường và xe máy của người này. Hậu quả khiến người đàn ông bị thương nặng, xe máy bị hư hỏng. >>> Xem thêm video: Va chạm xe tải, thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ. Nguồn: Báo Cà Mau.

Cuộn thép chục tấn rơi, đè bẹp ô tô con: Khoảng 11h ngày 13/3, xe đầu kéo (chưa rõ BKS) chở theo 3 cuộn thép, lưu thông trên tỉnh lộ 419 hướng Quốc Oai - Thạch Thất. Khi đi đến địa bàn thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội, một cuộn thép trên xe đầu kéo bất ngờ rơi xuống, lăn trúng chiếc xe con đang đỗ trên vỉa hè. Hậu quả chiếc xe ô tô con bị đè bẹp, may mắn lúc này trên xe không có người nên không xảy ra thương vong. Tuy nhiên, vụ việc khiến nhiều người dân ở khu vực hoảng sợ. 2 cuộn thép trên xe đầu kéo rơi xuống quốc lộ: Trưa 19/11/2022, xe đầu kéo 50LD - 197.01 kéo theo rơ-moóc chở hai cuộn thép chạy trên quốc lộ 1 hướng từ miền Tây về TP HCM. Khi đến khu vực cầu Bình Điền (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), do ảnh hưởng từ cú thắng gấp của tài xế, dây xích chằng hai cuộn thép bị đứt khiến hai cuộn thép nặng hàng chục tấn văng khỏi rơ-mooc. Hậu quả, phần rơ-mooc xe cũng bị hư hại sau sự cố, giao thông qua khu vực ùn ứ xe kéo dài. Hai cuộn thép rơi từ xe container, cày lõm đường Vành đai 3: Khoảng 8h ngày 9/8/2022, trên đường Vành đai 3 trên cao (gần bến xe Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) xe container mang biển kiểm soát 15H-009.XX, kéo theo rơ-móoc chở theo 2 cuộn thép thì một ô tô 5 chỗ bất ngờ tạt đầu. Tài xế phanh gấp để tránh khiến 2 cuộn thép bị đứt xích néo rơi xuống đường. Tại hiện trường, 1 cuộn thép nặng 21 tấn chắn ngang đường, 1 cuộn khác lăn cách xe container hơn 10m. Các cuộn thép đã gây lõm đường Vành đai 3 trên cao. Cuộn sắt bất ngờ từ xe đầu kéo rơi xuống đường: Sáng 2/8/2022, trên đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa bàn quận Lê Chân, TP Hải Phòng, chiếc xe đầu kéo kéo theo rơmooc BKS 15R 143.46 của Công ty TNHH Nhật Minh (địa chỉ thôn Nho Da, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng) bất ngờ bị cuộn sắt nặng hàng chục tấn đang chở rơi xuống đường. Trước khi bị rơi xuống đường, cuộn sắt đã va vào cabin xe đầu kéo khiến phần đầu xe biến dạng, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm, khiến các tuyến đường liên quan tắc nghẽn, rất may không gây thiệt hại về người. Cuộn thép rơi lún đường: Trưa 11/4/2022, xe container mang BKS: 61C-456.82 đi đến đoạn ngã ba giao nhau giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn và Cụm công nghiệp Bình Chuẩn (phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì cuộn thép trên xe bị đứt dây, văng xuống đường. Vào thời điểm cuộn thép rơi có rất nhiều phương tiện lưu thông xung quanh. May là những người dân kịp điều khiển phương tiện né tránh kịp thời, thoát nạn trong gang tấc. Ghi nhận tại hiện trường, cuộn thép nằm ngay giữa ngã 3; mặt đường gần đó bị lún sâu và có vết cày dài. Cuộn thép trên xe đầu kéo rơi xuống đường: Sáng 8/4/2022, xe đầu kéo biển số 60H-055.98 chở theo 2 cuộn thép nặng hàng chục tấn, lưu thông trên quốc lộ 51 hướng từ TP.Biên Hòa đi huyện Long Thành. Khi vừa lên dốc 47 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì bất ngờ, sợi dây xích chằng cuộn sắt bị đứt, khiến cuộn sắt lăn về phía trước, đập vào phía sau cabin và thùng dầu của xe đầu kéo rồi văng xuống đường. Sự cố làm cabin xe đầu kéo hư hỏng, thùng chứa dầu của xe cũng bị móp méo. Vụ việc còn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Xe đầu kéo rơi 2 cuộn thép nặng, đè trúng người bán vé số: Sáng 5/3/2022, trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP HCM, xe đầu kéo chở theo 2 cuộn thép nặng hàng chục tấn thì tài xế phanh gấp để tránh người đi bộ qua đường đột ngột khiến 2 cuộn thép trên rơ-moóc bị đứt dây xích rơi xuống đường đè trúng người đàn ông bán vé số đứng trên vệ đường và xe máy của người này. Hậu quả khiến người đàn ông bị thương nặng, xe máy bị hư hỏng. >>> Xem thêm video: Va chạm xe tải, thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ. Nguồn: Báo Cà Mau.