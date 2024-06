Công an Lai Châu bắt 3 “nữ quái” lấy đất ướt bọc heroin

Ngày 7/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, qua công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Than Uyên thu được nguồn tin có một nhóm phụ nữ ở xã Khoen On có sở thích quái lạ, sau khi tụ tập uống rượu, nhóm người này sẽ đi tìm mua ma túy để sử dụng. Sau khi xác minh nguồn tin, Lãnh đạo Công an huyện đã giao cho đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kinh tế xây dựng phương án bắt giữ, xử lý.

3 đối tượng bị Công an bắt giữ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/6/2024, các trinh sát nắm được nhóm đối tượng hẹn nhau tụ tập “mở tiệc” nên đã triển khai lực lượng vây bắt. Kết quả, hồi 15h cùng ngày, tổ công tác Công an huyện làm nhiệm vụ tại khu vực bản Mở, xã Khoen On phát hiện 4 người phụ nữ đi trên 2 chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện có 3 viên đất vo tròn do các đối tượng vừa thả xuống mặt đất, khi mở 3 viên đất này, bên trong có 3 gói nilon chứa chất bột màu trắng.

Biết không thể chối cãi các đối tượng thừa nhận 03 gói chất bột trắng được bọc bằng đất sét nói trên là heroin do Hoàng Thị Tển (25 tuổi) góp 300.000đ; Lường Thị Ương (29 tuổi) góp 300.000 đồng, Lò Thị Nhóm (36 tuổi) góp 900.000 đồng để mua về chờ sau khi uống rượu say, cả 3 người sẽ cùng sử dụng, các đối tượng khai Lò Thị Sươi (28 tuổi) cùng trú tại xã Khoen On là người đi chơi cùng, không biết việc họ tàng trữ ma túy.

Có thể nói thủ đoạn của của 3 “nữ quái” rất mới, ít người nghĩ đến, các đối tượng khai lấy đất ướt bọc ngoài để ngụy trang thành một cục đất tròn như trẻ em hay nặn chơi, trên đường nếu gặp “sự cố” thì sẽ thả xuống đất cho lẫn màu đất xung quanh nhằm qua mắt lực lượng Công an. Nhưng thủ đoạn rất tinh vi của nhóm đối tượng này đã bị phát hiện, bị bắt giữ.

Theo kết quả giám định tại cơ quan Công an, số heroin thu được có khối lượng là 1,87g. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng Thị Tển, Lường Thị Ương, Lò Thị Nhóm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.