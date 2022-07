Cô gái trẻ rút đơn, ông lão 80 tuổi “xin ngủ cùng” có bị xử phạt?

Liên quan vụ việc ông lão 80 tuổi ở Hà Nội có hành vi quấy rối tình dục đối với một cô gái trẻ bằng hình thức viết thư xin "ngủ cùng, gửi em 2 triệu”, mới đây, cô gái đã đề nghị rút đơn trình báo. Vậy hành vi quấy rối tình dục có người đàn ông này có bị xử lý?



Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, với hành vi gọi cửa, sau đó ném vào trong nhà một bức thư xin “ngủ cùng, gửi em 2 triệu”, người đàn ông cao tuổi đã khiến cô gái bị ám ảnh, sợ hãi nên đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Hành vi của người đàn ông này sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi quấy rối tình dục theo quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội với mức phạt có thể tới 8 triệu đồng.

Người đàn ông trong sự việc.

Dù đánh giá sự việc dở khóc, dở người xảy ra với người đàn ông cao tuổi khi nhu cầu và khả năng tình dục vẫn còn nhưng cơ hội được đáp ứng là không nhiều nhưng luật sư Cường cho rằng, nội dung bức thư “xin ngủ cùng 30 phút” và trả 2 triệu đồng được thể hiện rõ ràng, gợi ý về hành vi quan hệ tình dục có trả tiền nhưng cô gái không đồng ý, do đó đây là hành vi quấy rối tình dục. Người thực hiện hành vi quấy rối sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hành vi quấy rối tình dục diễn ra rất phổ biến, có những lúc gây nhức nhối trong xã hội, gây lo lắng, hoang mang cho nhiều người. Hành vi này ban đầu có thể chỉ là lời nói, nhưng sau đó có thể trở thành những hành động nguy hiểm, tấn công, xâm hại tình dục nạn nhân.

Trong vụ việc trên, hành vi này hướng tới nhu cầu tình dục, tìm kiếm khoái cảm của người thực hiện hành vi. Hành vi này không được nạn nhân đón nhận, bởi vậy gây ra sự sợ hãi, lo lắng, xấu hổ, bất an đối với nạn nhân nên người thực hiện hành vi này phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi quấy rối tình dục là hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi quấy rối tình dục ở mức độ lời nói, hành vi nhưng chưa đến mức tấn công tình dục, chưa thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân thì hành vi này chỉ bị xử phạt hành chính với mức phạt có thể tới 8.000.000 đồng theo theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Diễn biến sự việc cho thấy, người thực hiện hành vi quấy rối tình dục trên là người đàn ông cao tuổi và là hàng xóm của cô gái. Người này chỉ có hành vi viết thư đề nghị và không có thêm hành vi nào khác nên chưa trực tiếp xâm phạm đến thân thể của cô gái. Tuy nhiên, hành vi gợi ý ngủ chung có trả tiền khiến cho cô gái lo lắng sợ hãi, xấu hổ nên người đàn ông này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điều 7 của Nghị định 144/2021/NĐ-CP mà không phụ thuộc vào yêu cầu của cô gái.

Trường hợp cô gái không có đơn nhưng cơ quan chức năng phát hiện hoặc có đơn nhưng sau đó rút đơn tố cáo, người đàn ông này vẫn sẽ bị xử phạt hành chính bởi hành vi của người đàn ông này không chỉ xâm phạm đến danh dự nhân phẩm, uy tín của cô gái mà còn xâm hại đến trật tự xã hội, gây mất an ninh trật tự.

Qua vụ việc trên, luật sư Cường cho rằng, về mặt tâm sinh lý thì người đàn ông cao tuổi vẫn còn khả năng quan hệ tình dục. Người già vẫn còn khả năng quan hệ tình dục là chuyện hết sức bình thường phải không có gì xấu hổ. Tuy nhiên, quan hệ tình dục với ai, quan hệ tình dục như thế nào cho phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục và phù hợp với quy định pháp luật là vấn đề không hề đơn giản đối với người cao tuổi. Sự khác nhau về sinh lý, khả năng tình dục giữa nam và nữ trong nhóm người cao tuổi là vấn đề xã hội, không ít trường hợp đã phát sinh những câu chuyện dở khóc dở cười.

Bởi vậy, với những người cao tuổi vẫn còn khả năng và nhu cầu tình dục, rất cần có sự hỗ trợ giúp đỡ, động viên của những người thân. Thậm chí đó còn là vấn đề xã hội mà các chuyên gia, các nhà khoa học, những người có chức trách phải cân nhắc, tìm giải pháp tích cực để đảm bảo hài hòa nhu cầu, phù hợp với thực tiễn cuộc sống và đảm bảo đời sống sinh hoạt lành mạnh của người cao tuổi.

Người cao tuổi có đặc điểm tâm sinh lý khác với thanh niên, người trung niên. Nhu cầu tình cảm và nhu cầu tình dục của họ cũng có nét đặc thù. Bởi vậy, không nên cười chê, xa lánh, phóng đại làm trầm trọng hoá vấn đề mà đây thực sự là vấn đề xã hội phải được nhìn nhận trên cơ sở khoa học, tâm lý học. Nhu cầu và khả năng tình dục của người cao tuổi cần được kiểm soát bằng đạo đức, được đáp ứng bởi các cơ chế chính sách và bằng các quy định của pháp luật để đảm bảo người cao tuổi có môi trường sinh hoạt văn minh, lành mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhất hơn nhu cầu con người và chất lượng cuộc sống.