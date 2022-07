Tin nóng ngày 3/7: Ông lão gần 80 tuổi gửi thư quấy rối cô gái trẻ

Ông lão gần 80 tuổi viết thư xin ngủ cùng một đêm cô hàng xóm. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, clip cùng thông tin từ một cô gái 21 tuổi tố bị một người đàn ông quấy rối tình dục bằng hình thức viết thư xin “ngủ cùng” một đêm. Cơ quan Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã vào cuộc và xác định được người đàn ông có hành vi quấy rối trên đã gần... 80 tuổi . Một người phụ nữ đổ xăng tự thiêu ở Thanh Hoá. Chiều 3/7, UBND xã Thành Tiến, (Thạch Thành, Thanh Hóa) cho biết, vào khoảng 23h30 ngày 1/7, chị Đ.T.B. (SN 1979, trú xã Thạch Sơn) đi xe máy chở theo 4 can xăng loại 20 lít đến nhà anh Phạm Văn Th. (SN 1976, trú thôn Vân Lương, xã Thành Tiến) đổ xăng tưới xuống sân nhà anh Th. thì bị vợ anh này phát hiện và hô hoán người dân. Chị B. sau đó đổ xăng lên người rồi chạy ra khu vực cổng nhà anh Th. và châm lửa tự thiêu, sau đó được xác định tử vong. (Ảnh minh họa). Nam công nhân tử vong dưới hố công trình ở TP.HCM. Tối 2/7, nhóm công nhân tiến hành thi công lắp đường ống nước ngầm cho công ty cây xanh tại khu vực ngã tư MK, xa lộ Hà Nội. Nam công nhân tên K đang làm việc dưới hố sâu khoảng 3m bị đất trên miệng hố sạt xuống vùi lấp. Một nam công nhân khác đang đứng trên bờ liền điều khiển xe múc định múc đất cứu anh K. Tuy nhiên, trong quá trình múc đất thì phần gầu của xe múc đã múc trúng đầu của anh K. khiến anh này tử vong. Cháy lớn ở khu công nghiệp tại Bình Định. Đến 14h30 ngày 3/7, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy tại Công ty TNHH Hoàng Phát (Khu công nghiệp Phú Tài, Bình Định). Vụ cháy xảy ra khoảng hơn 9h sang cùng ngày, cảnh sát đã huy động hàng chục xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để khống chế, dập lửa. Do thời tiết hanh khô cùng nhiều nguyên liệu gỗ, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, lan rộng. Vụ cháy đã làm sập, hỏng 1 nhà xưởng, văn phòng làm việc và nhiều tài sản khác. Nổ súng vì mâu thuẫn lúc đi tắm suối, 5 người thương vong. Ngày 3/7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra vụ hỗn chiến xảy ra vào đêm 2/7 tại tổ dân phố Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) khiến 1 người chết, 4 người bị thương. Nạn nhân tử vong là T.T.Kh và 4 người khác bị thương đang được cấp cứu. Bị bắt do giao cấu với người dưới 16 tuổi. Ngày 3/7, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đào Đình Dương (28 tuổi, trú thôn Tốt Biơch, thị trấn Chư Sê) điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo. Nạn nhân là em N.N.H. (15 tuổi 8 tháng, ở thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê). Chiều 18/6, Dương đưa H xuống thác Phú Cường (xã Ia Pal) chơi và thực hiện hành vi giao cấu. Triệu tập nam thanh niên đánh cô gái trong tiệm spa ở Đà Nẵng. Công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vừa triệu tập T.V.Kh. (27 tuổi, trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Kh. thừa nhận đánh cô gái trong tiệm spa ở quận Hải Châu. Khoảng 9h ngày 1/7, Kh. bịt khẩu trang xông vào tiệm spa. Thấy cô gái đang ngồi ở bàn, người này đấm tới tấp vào đầu, mặt nạn nhân. Nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ. Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ nam thanh niên D.V.Q. (SN 2004, quê Hà Tĩnh) tử vong trong phòng trọ ở khu dân cư Vietsing, thuộc phường An Phú. Chiều 2/7, người dân phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ, phòng trọ bị chốt cửa bên trong. Sáng 3/7, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để đưa về quê an táng. CSGT chửi tục, vi phạm luật giao thông. Chiều 3/7, Công an tỉnh Hậu Giang đã thông tin về việc 2 CSGT có lời nói không đúng mực. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo xác minh làm rõ đối với đoạn video clip nói trên. Kết quả xác minh ban đầu xác định hai cán bộ CSGT trong video clip thuộc Đội CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 vào ngày 25/6/2022. >>> Mời độc giả xem thêm video Nam thanh niên đánh cô gái trong tiệm spa Đà Nẵng.

Ông lão gần 80 tuổi viết thư xin ngủ cùng một đêm cô hàng xóm. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, clip cùng thông tin từ một cô gái 21 tuổi tố bị một người đàn ông quấy rối tình dục bằng hình thức viết thư xin “ngủ cùng” một đêm. Cơ quan Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã vào cuộc và xác định được người đàn ông có hành vi quấy rối trên đã gần... 80 tuổi . Một người phụ nữ đổ xăng tự thiêu ở Thanh Hoá. Chiều 3/7, UBND xã Thành Tiến, (Thạch Thành, Thanh Hóa) cho biết, vào khoảng 23h30 ngày 1/7, chị Đ.T.B. (SN 1979, trú xã Thạch Sơn) đi xe máy chở theo 4 can xăng loại 20 lít đến nhà anh Phạm Văn Th. (SN 1976, trú thôn Vân Lương, xã Thành Tiến) đổ xăng tưới xuống sân nhà anh Th. thì bị vợ anh này phát hiện và hô hoán người dân. Chị B. sau đó đổ xăng lên người rồi chạy ra khu vực cổng nhà anh Th. và châm lửa tự thiêu, sau đó được xác định tử vong. (Ảnh minh họa). Nam công nhân tử vong dưới hố công trình ở TP.HCM . Tối 2/7, nhóm công nhân tiến hành thi công lắp đường ống nước ngầm cho công ty cây xanh tại khu vực ngã tư MK, xa lộ Hà Nội. Nam công nhân tên K đang làm việc dưới hố sâu khoảng 3m bị đất trên miệng hố sạt xuống vùi lấp. Một nam công nhân khác đang đứng trên bờ liền điều khiển xe múc định múc đất cứu anh K. Tuy nhiên, trong quá trình múc đất thì phần gầu của xe múc đã múc trúng đầu của anh K. khiến anh này tử vong. Cháy lớn ở khu công nghiệp tại Bình Định. Đến 14h30 ngày 3/7, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy tại Công ty TNHH Hoàng Phát (Khu công nghiệp Phú Tài, Bình Định). Vụ cháy xảy ra khoảng hơn 9h sang cùng ngày, cảnh sát đã huy động hàng chục xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để khống chế, dập lửa. Do thời tiết hanh khô cùng nhiều nguyên liệu gỗ, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, lan rộng. Vụ cháy đã làm sập, hỏng 1 nhà xưởng, văn phòng làm việc và nhiều tài sản khác. Nổ súng vì mâu thuẫn lúc đi tắm suối, 5 người thương vong. Ngày 3/7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra vụ hỗn chiến xảy ra vào đêm 2/7 tại tổ dân phố Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) khiến 1 người chết, 4 người bị thương. Nạn nhân tử vong là T.T.Kh và 4 người khác bị thương đang được cấp cứu. Bị bắt do giao cấu với người dưới 16 tuổi. Ngày 3/7, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đào Đình Dương (28 tuổi, trú thôn Tốt Biơch, thị trấn Chư Sê) điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo. Nạn nhân là em N.N.H. (15 tuổi 8 tháng, ở thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê). Chiều 18/6, Dương đưa H xuống thác Phú Cường (xã Ia Pal) chơi và thực hiện hành vi giao cấu. Triệu tập nam thanh niên đánh cô gái trong tiệm spa ở Đà Nẵng. Công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vừa triệu tập T.V.Kh. (27 tuổi, trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Kh. thừa nhận đánh cô gái trong tiệm spa ở quận Hải Châu. Khoảng 9h ngày 1/7, Kh. bịt khẩu trang xông vào tiệm spa. Thấy cô gái đang ngồi ở bàn, người này đấm tới tấp vào đầu, mặt nạn nhân. Nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ. Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ nam thanh niên D.V.Q. (SN 2004, quê Hà Tĩnh) tử vong trong phòng trọ ở khu dân cư Vietsing, thuộc phường An Phú. Chiều 2/7, người dân phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ, phòng trọ bị chốt cửa bên trong. Sáng 3/7, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để đưa về quê an táng. CSGT chửi tục, vi phạm luật giao thông. Chiều 3/7, Công an tỉnh Hậu Giang đã thông tin về việc 2 CSGT có lời nói không đúng mực. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo xác minh làm rõ đối với đoạn video clip nói trên. Kết quả xác minh ban đầu xác định hai cán bộ CSGT trong video clip thuộc Đội CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 vào ngày 25/6/2022. >>> Mời độc giả xem thêm video Nam thanh niên đánh cô gái trong tiệm spa Đà Nẵng.