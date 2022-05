Cô gái gợi cảm bị sàm sỡ giữa phố Hà Nội: Xử thế nào... kẻ biến thái?

Tối 20/5, khi đang dừng xe chờ tại ngã ba Yên Phụ - Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội), một cô gái ăn mặc gợi cảm đã bị một người đàn ông sờ vào “vòng 1”.

Cô gái bị sàm sỡ sau đó đã đã đến Công an phường Yên Phụ trình báo. UBND quận Tây Hồ đã nhanh chóng chỉ đạo Công an quận và Công an phường Yên Phụ điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh được camera ghi lại.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của người đàn ông này không chỉ có dấu hiệu sàm sỡ cô gái đi đường mà còn là quấy rối tình dục. Do đó, cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc, xác định danh tính của người đàn ông này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Pháp luật Việt Nam bảo vệ danh dự nhân phẩm và tài sản của mọi công dân. Hành vi xâm phạm trái pháp luật đến danh dự nhân phẩm hoặc tài sản của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Diễn biến trong clip đang lan tải trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông tiếp cận với hai cô gái ở giao lộ rồi thò tay về phía ngực cô gái và nhanh chóng rời đi khiến cô gái hoảng hốt kêu la...Cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi, làm rõ động cơ mục đích và xác định hậu quả đã gây ra đối với cô gái này và với xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh nếu cho thấy, đối tượng thò tay với mục đích sờ vào ngực cô gái, hành vi này là quấy rối tình dục, là hành vi sàm sỡ, xúc phạm người khác. Theo quy định, đối tượng này có thể chỉ bị xử phạt hành chính với mức phạt tới 8 triệu đồng.

Cụ thể, theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội thì với hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục có thể bị phạt từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Còn hành vi ở mức độ khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác thì bị phạt 2-3 triệu đồng.

Đáng chú ý, nếu hành vi của nam thanh niên có chủ đích, dẫn đến nạn nhân cảm thấy xấu hổ, hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sức khỏe thì sẽ cấu thành tội Làm nhục người khác theo quy định tại điều 156 bộ luật hình sự.

Ngoài ra, nếu cơ quan chức năng làm rõ cô gái trong video chưa đủ 16 tuổi, còn nam tài xế sờ tay vào ngực hoặc những vị trí nhạy cảm trên cơ thể của nạn nhân để tìm khoái cảm tình dục thì đó là hành vi dâm ô. Khi đó, nếu đủ căn cứ, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Với những đối tượng có hành vi biến thái như vậy, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật ngang nhiên nơi công cộng mà không bị phát hiện xử lý thì sẽ gây hoang mang lo lắng trong cộng đồng, gây bất an cho nhiều người. Do đó, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xác minh làm rõ danh tính của đối tượng, làm rõ nguyên nhân, diễn biến hành vi và xác định hậu quả để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp đối tượng có bệnh lý về tình dục, có biểu hiện tâm lý bất thường, có thể áp dụng các biện pháp tâm lý, trong đó có thể áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh hoặc các biện pháp hành chính khác đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Với những đối tượng có biểu hiện hành vi như vậy rất dễ thực hiện những hành vi xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em. Trường hợp đối tượng gặp nạn nhân ở nơi vắng vẻ hoặc nạn nhân là người trẻ tuổi, thiếu kỹ năng sống, không có khả năng tự vệ, rất dễ trở thành nạn nhân của hành vi xâm hại tình dục như hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô...chứ không đơn giản chỉ là sờ mó, đụng chạm gây khó chịu, bất an cho nạn nhân.

Nguồn: ZingNews

Luật sư Cường cho rằng, những đối tượng thực hiện hành vi quấy rối tình dục sẽ ở 2 dạng là do bệnh lý hoặc do đạo đức. Nếu nguyên nhân thực hiện hành vi quấy rối tình dục là tư vấn đề bệnh lý thì phải chữa bệnh, can thiệp bằng y tế. Còn nếu nguyên nhân từ đạo đức nhân cách, ý thức chấp hành pháp luật, khi đó mới áp dụng bằng các chế tài của pháp luật.

Ngoài ra trong những khuyến cáo các giải pháp để phòng tránh các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục, các chuyên gia cũng thường khuyến cáo đối với các cô gái trẻ là không nên ăn mặc quá "mát mẻ" nơi vắng người, tránh những cử chỉ cử chỉ có tính chất "khiêu khích" đối với người lạ.

Các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục chỉ có thể thực hiện được hành vi vi phạm khi có thời cơ, có cơ hội bởi vậy nhận diện các tình huống có thể xảy ra hành vi xâm hại tình dục là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện các giải pháp phòng ngừa đối với hành vi xâm hại tình dục trong giai đoạn hiện nay.