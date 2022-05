Hành trình phá án: Bạn gái chết thảm vì giả CSHS để dọa “trẻ trâu“

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 11/10/2017, trên tuyến đường Nguyễn Thông thuộc Phú Hải, TP Phan Thiết, tỉnh Binh Thuận đã xảy ra một vụ va chạm giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả nạn nhân là 1 nữ giới nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện, mặc dù các y bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu chữa nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với VKSND tỉnh cùng Công an TP Phan Thiết nhanh chóng tiếp cận hiện trường tiến hành điều tra. Lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm toàn bộ hiện trường và những khu vực xung quanh. Một số nhân chứng cho biết, trước đó khoảng 22h có thấy nữ nạn nhân đứng cùng một nhóm thanh niên để nói chuyện khi có một xe máy chở 2 người phóng qua thì nạn nhân đã ngã vật ra đường tay ôm đầu kêu la. Hiện trường vụ án nằm trên tuyến đường giao thông huyết mạch của TP Phan Thiết. Tại khu vực trung tâm của hiện trường lực lượng chức năng phát hiện có nhiều mảnh vỡ của gạch ống màu hồng ngoài ra không thu được một dấu vết gì khác. Khám nghiệm tử thi chỉ có một số vết bẩn vàng quyệt phần khửu tay, khửu chân có một vài vết xây xát nhẹ, từ đó cơ quan chức năng nhận định nạn nhân bị ngã xuống đường xong những dấu vết này không gây tử vong cho nạn nhân. Quan trọng là phần dấu vết ở đỉnh đầu phía sau có khối nề, khối nề này đã làm nứt xương sọ ở phần đỉnh đầu gây ra xuất huyết não chèn ép cấp dẫn đến tử vong. Công an tỉnh Bình Thuận xác định danh tính nạn nhân là chị Võ Thị Hà My (17 tuổi, trú xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) hiện đang là nữ sinh trường Cao Đẳng nghề Bình Thuận. TP Phan Thiết xưa nay hiếm khi xảy ra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng thế nên cái chết thương tâm của cô gái trẻ vô cùng căm phẫn. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã quyết định thành lập ban chuyên án đồng thời huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tập chung điều tra phá án trong thời gian sớm nhất. Một cuộc họp án để xem xét lại các dấu vết tại hiện trường, dấu vết trên người nạn nhân có sự tham dự của các đơn vi có liên quan. Ban chuyên án thống nhất cao với quan điểm đây là vụ án giết người xuất phát từ 3 nguyên nhân: 1 là do mâu thuẫn tình ái, 2 là do mâu thuẫn nợ nần, 3 là do mâu thuẫn bộc phát trên đường đi. Từ những nhận định trên, ban chuyên án đã huy động nhiều tổ chinh sát vào các nhiệm vụ khác nhau. Thứ nhất xác minh rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan tới hoạt động tín dụng đen, nghiện hút trên địa bàn và một số khu vực lân cận. Thứ hai, tìm hiểu mối quan hệ giữa các nhân chứng đi cùng nạn nhân, thứ ba là rà soát tất cả các mối quan hệ tình cảm của nạn nhân. Sau nhiều ngày liên tục kiểm tra, sàng lọc hàng trăm đối tượng có liên quan tới nạn nhân nhưng đều được ban chuyên án loại ra khỏi diện nghi vấn một điểm sáng nhất được kì vọng sẽ giúp trinh sát tìm ra được tung tích của hung thủ đã không cho kết quả như mong đợi. Lúc này ban chuyên án chỉ còn một nhận định duy nhất là nguyên nhân do mâu thuẫn bộc pháp trên đường nên đã tập chung toàn bộ lực lượng vào xác minh. Một câu hỏi được ra mâu thuẫn bắt nguồn từ đâu phải chăng là chính những thành viên trong nhóm đi cùng với nạn nhân hay do chính nạn nhân? Nhưng lúc này nạn nhân đã chết vì vậy vấn đề thẩm tra thu thập lại lời khai của các nhân chứng cần phải được làm rõ. Nhận định được đưa ra có thể liên quan tới vụ việc nên các nhân chứng chưa khai hết các tình tiết diễn ra trước thời điểm xảy ra án mạng nên thông tin còn bị nhiễm loạn. Bên cạnh đó, hiện trường vụ án còn nằm trên tuyến đường huyết mạch nối TP Phan Thiết với các địa phương khác mật độ người qua lại lên đến hàng vạn lượt công việc tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ngoài các biện pháp nghiệp vụ tiến hành truy tìm hung thủ, một mặt các điều tra viên tập trung kiên trì động viên gợi mở nhằm tiếp tục khai thác các thông tin. Từ những nhân chứng có mặt tại hiện trường, qua đó đã xác định được trước thời điểm xảy ra vụ việc là anh Lê Thanh Sơn người trực tiếp chở nạn nhân My đi chơi đã có mâu thuẫn với 2 nam thanh niên trên đường. Nhưng do sợ hãi sợ bị đối tượng trả thù cùng với những diễn biến sự việc diễn ra quá nhanh nên nhân chứng Sơn cũng không cung cấp được nhiều thông tin về đặc điểm nhận dạng của đối tượng kể từ đó thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Từ lời khai của nhân chứng Sơn, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát tất cả các đối tượng hình sự, đối tượng nghi vấn xung quanh hiện trường vụ án. Đặc biệt, một mũi trính sát nhận nhiệm vụ xác minh kiểm tra tất cả các xe máy có đặc điểm giống như lời khai của nhân chứng trên địa bàn. Để từ đó lần ra dấu vết của hung thủ. Đồng thời cũng chú ý rà soát dọc tuyến khu vực hiện trường vụ án để nắm tình hình phát hiện đối tượng nghi vấn. Theo đó, ban chuyên án cũng hết sức cẩn trọng đưa ra các phương án điều tra bởi lẽ có một thông tin ít ỏi và trong khi đó trong địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận thì đây lại là một phương tiện được người dân ưa chuộng sử dụng, diện theo dõi là hết sức lớn. Từ những thông tin ban đầu của vụ án, các thành viên trong ban chuyên án phải làm việc cao độ xem xét từng chi tiết dù là nhỏ nhất để khoanh vùng đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định được 2 đối tượng đó là Nguyễn Minh Lê (SN 1994) và Nguyễn Văn Triệu (SN 1995, cùng trú tại phường Phú Hải, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Với những tài liệu thu thập được, ban chuyên án quyết định triệu tập 2 đối tượng này lên cơ quan Công an để đấu tranh làm rõ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi 2 đối tượng này đã cúi đầu nhận tội. Theo đó, khoảng 22h30 ngày 11/10/2017, hai đối tượng Nguyễn Minh Lê và Nguyễn Văn Triệu rủ nhau đi ăn khuya. Hai đối tượng đèo nhau bằng xe sirius màu xanh biển kiểm soát 86C164452. Khi đến gần đầu cầu Phú Hài, Triệu thấy một người điều khiển xe máy giống em trai mình. Có ý định đuổi theo gọi ăn khuya cùng nhưng người điều khiển xe kia không dừng lại. Lúc này Lê Thanh Sơn chở nạn nhân Võ Thị Hà My chạy phía sau. Thấy xe Triệu, Lê chạy tốc độ cao nên Sơn đuổi theo hỏi 2 đối tượng có cần giúp gì không. Do nghĩ bị cướp 2 đối tượng trả lời không bị cướp gì. Hai xe cứ chạy song song với nhau, do đang chở bạn gái tìm cách ra oai. Sơn nói với Triệu và Lê mình là cảnh sát hình sự để tôi giúp đỡ. Đối tượng nghe nói không cần gì. Chưa dừng tại đó Sơn nói: Tôi là cảnh sát hình sự bây giờ kiểm tra giấy tờ 2 anh. Triệu yêu cầu Sơn cho kiểm tra giấy tờ Sơn liền cho xe mình ép xe của Triệu vào đầu cầu rồi phóng vọt đi đến quán Bìa Võ thì dừng lại. Triệu và Lê phát hiện Sơn không phải là cảnh sát thật nên cho rằng Sơn muốn cướp giật hay kiếm chuyện. Trên đường đi về nhà khi tới cách quán Bìa Võ tầm 100 mét. Thấy nhóm đối tượng Sơn đang đứng ngay đó. Nghĩ rằng nhóm Sơn muốn gây sự Lê liền xuống xe cầm viên gạch ống 4 lỗ đi bộ đến. Khi còn cách Sơn khoảng 3, 4 m. Lê cầm cục gạch ở tay trái ném về hướng Sơn và My. Do My ngồi phía sau và không đội mũ bảo hiểm viên gạch ném trúng đầu My dẫn đến nạn nhân tử vong. Lê lên xe của Triệu chạy về hướng Phú Hài. Sau khi thực hiện xong hành vi, hai đối tượng trở về nhà cho đến khi bị triệu tập và bắt giữ.

