Clip nữ sinh bị đánh hội đồng được đăng lên “Hội chị em” trong lớp

nữ sinh cùng lớp đánh hội đồng, lột quần áo ngay trong trường lớp, Công an tỉnh Hưng Yên vừa chính thức thông tin vụ việc trên. Thông tin mới nhất vụ việc việc nữ sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) bị nhóm 5, lột quần áo ngay trong trường lớp, Công an tỉnh Hưng Yên vừa chính thức thông tin vụ việc trên.

Báo cáo tổng hợp về vụ việc của Công an huyện Ân Thi cho biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 17h30’ ngày 22/3/2019, em Y. – học sinh của lớp 9A trường THCS Phù Ủng đang ở lại trực nhật theo lịch phân công thì bất ngờ bị một nhóm bạn cùng lớp xông vào tát, đấm, đá, lột quần áo và quay lại video. Em Y. sau đó vẫn đi học bình thường còn clip thì được nhóm nữ sinh trên chia sẻ vào nhóm “Hội chị em” trên facebook do một số bạn cùng lớp lập ra.

Trường THCS Phù Ủng.

Ngày hôm sau, nhà trường phát hiện ra sự việc, yêu cầu các học sinh xóa clip và đến ngày 25/3/2019, trường THCS Phù Ủng đã tổ chức cuộc họp giữa gia đình em Y. và các gia đình của nhóm nữ sinh đã đánh Y. để thống nhất giải quyết và đi đến hòa giải giữa các bên.

Tuy nhiên, sau khi đoạn clip em Y. bị đánh hội đồng được chia sẻ trên mạng xã hội, do quá bức xúc, gia đình em Y. đã gửi đơn đến Công an xã Phù Ủng, Công an huyện Ân Thi và nhiều cơ quan khác để đề nghị giải quyết, xử lý.

Ngay sau khi nắm được thông tin và tiếp nhận trình báo của gia đình em Y., Công an huyện Ân Thi đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong việc để xảy ra sự việc đau lòng trên.

Lãnh đạo Công an huyện đã phân công cán bộ chiến sỹ làm việc trực tiếp với Ban giám hiệu nhà trường, cô giáo chủ nhiệm, gia đình em Y. và các em học sinh tham gia đánh em Y. hoặc biết sự việc em Y. bị đánh.

Quá trình xác minh, điều tra, Công an huyện đã xác định nhóm bạn đánh em Y. gồm có 5 người, do trước đó có một số mâu thuẫn, xích mích trong học tập và cuộc sống nên đã rủ nhau đánh em Y.

Thiếu tá Bùi Xuân Tú - Phó trưởng Công an huyện Ân Thi cho biết: ‘‘Công an huyện đã phân công cán bộ chiến sỹ tiếp nhận, xác minh tin báo, tố giác liên quan đến vụ việc. Quá trình làm việc với gia đình cháu học sinh, chúng tôi đã ghi nhận sự việc, động viên gia đình đưa cháu đi thăm khám và điều trị tại cơ sở y tế để ổn định tâm lý, đây cũng là căn cứu để phục vụ việc điều tra. Quá trình điều tra Công an huyện đã chủ động phối hợp với địa phương nơi xảy ra sự việc và các ngành chức năng, đồng thời báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân huyện về nội dung diễn biến vụ việc để xin ý kiến chỉ đạo. Công an huyện sẽ tích cực điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.’’