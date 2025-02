Chuyển công an điều tra sai phạm Công ty phát triển nhà Hà Nội

Thanh tra TP. Hà Nội vừa công bố kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng diện tích tầng 1 khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội), do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý, vận hành.

Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).

Theo Thanh tra Hà Nội, khu nhà ở công nhân Kim Chung là một trong những dự án thí điểm đầu tiên được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để cho công nhân thuê, thuộc sở hữu nhà nước.

Khu nhà được xây trên diện tích 20ha, gồm 28 tòa nhà, trong đó có 24 tòa cao 5 tầng và 4 tòa cao 15 tầng. Từ năm 2007, UBND TP.Hà Nội giao Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý, khai thác, vận hành khu nhà này. Tổng diện tích tầng 1 được giao quản lý và cho thuê là hơn 16.000m2.

Kết luận thanh tra nêu rõ, từ năm 2010 đến hết 2019, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã tự chuyển đổi công năng theo thiết kế là nhà để xe, phòng kỹ thuật điện, nước, sảnh chính để cho các tổ chức, cá nhân thuê 56 điểm (khoảng 10.000m2) kinh doanh dịch vụ.

Cùng với đó, hợp đồng cho thuê có thời hạn 3 năm, giá 33.000 đồng/m²/tháng (bao gồm VAT). Khi hết hợp đồng, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội không báo cáo thành phố cho tổ chức đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ mà tiếp tục ký cho thuê theo giá cũ đến năm 2019.

Ngoài ra, có 6 đơn vị sử dụng các phần diện tích theo thiết kế là sảnh chính, phòng để xe đạp, phòng bảo vệ, phòng chờ, hành lang, phòng bưu điện, thư báo không đúng công năng. Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội không cung cấp được hợp đồng thuê.

Giữa năm 2017, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội thu hồi các điểm cho thuê không đúng quy định. Tuy nhiên, việc này đã không được các bên liên quan làm quyết liệt dẫn đến thời điểm tổ chức thanh tra (quý II/2024) vẫn còn khoảng 20 điểm chưa được thu hồi, phải ra quyết định cưỡng chế.

Từ năm 2017 đến tháng 4/2024, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội không có biện pháp thu hồi số tiền nợ trong thời hạn hợp đồng, không có biện pháp thu hồi diện tích đã cho thuê, vẫn để bên thuê sử dụng dẫn đến nợ phát sinh ngoài hợp đồng thuê hơn 8 tỷ đồng (27 điểm cho thuê), làm thất thu ngân sách Nhà nước không có khả năng thu hồi.

Từ những tồn tại nêu trên, Thanh tra Hà Nội kiến nghị UBND TP chỉ đạo Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Thanh tra Hà Nội cũng đã mời Ban Nội chính Thành ủy, Công an TP, VKSND TP để phân tích, đánh giá những tài liệu thu thập trong quá trình thanh tra. Tại buổi làm việc, các cơ quan thống nhất đề nghị Thanh tra TP chuyển hồ sơ, tài liệu về các hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP để điều tra, xử lý theo quy định. Tháng 8/2024, Thanh tra TP đã chuyển thông tin về hành vi nêu trên đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.

