Cienco 1 muốn nộp lại tiền chênh lệch khu đất hơn 18.000 m2

Ngày 7/6, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xử vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1). Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi. Tại tòa, đại diện Cienco 1 cho biết, Công ty có nguyện vọng nộp lại khoản tiền chênh lệch giữa kết quả định giá Công ty Thẩm định và tư vấn Việt và Công ty Kiểm toán A&C là hơn 12 tỷ đồng và tiếp tục sử dụng bốn khu đất có tổng diện tích hơn 18.000 m2.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, Vietnamnet đưa tin, cựu TGĐ Cienco 1 Cấn Hồng Lai trình bày: Công ty Kiểm toán A&C được Bộ GTVT phê duyệt làm công ty thực hiện xuyên suốt quá trình tư vấn, định giá để cổ phần hóa. Vì lãnh đạo của Cienco 1 không biết việc phê duyệt, nên vẫn đi thuê Công ty Thẩm định và Tư vấn Việt để xác định giá thị trường là gần 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó Công ty Kiểm toán A&C bác bỏ kết quả định giá của Công ty Thẩm định và Tư vấn Việt, đồng thời chỉ tính giá theo cách của Công ty Kiểm toán A&C.

Theo lời khai của ông Lai, quy định việc thẩm định giá phải căn cứ vào giá đất của thị trường, nhưng quan điểm của Công ty Kiểm toán A&C lại đưa ra mức giá tạm tính theo giá năm 2011-2012 là 12 tỷ đồng, sau đó sử dụng kết quả này để đưa vào báo cáo thẩm định giá, thông qua Ban chỉ đạo cổ phần hóa và được Bộ GTVT, Bộ Tài chính chấp thuận. Cũng theo bị cáo Lai, lý do để quyết định việc này là do Công ty Kiểm toán A&C được Bộ GTVT trực tiếp ký hợp đồng. Thêm vào đó, Công ty Thẩm định và Tư vấn Việt chưa đủ căn cứ để bảo vệ quan điểm trước Công ty Kiểm toán A&C, nên đã bị phản bác kết quả định giá.

Về phần mình, cựu Chủ tịch Cienco 1 Phạm Dũng thừa nhận sai phạm liên quan đến việc gây thất thoát hơn 54 tỷ đồng do xác định giá đất không đúng với thực tế đối với 4 khu đất tổng diện tích 18.000 m2, nhưng bị cáo không là người lập phương án cổ phần hóa nên không phải chịu trách nhiệm chính trong việc này. Cả bị cáo Dũng và Lai đều cho rằng, trước và sau khi cổ phần hóa, 4 khu đất vẫn còn đó, vẫn thuộc quản lý của Nhà nước, không mất đi đâu, nên không gây thiệt hại gì.

Bốn khu đất có tổng diện tích hơn 18.000 m2 bao gồm: 422 m2 tại số 135 Nguyễn Văn Đậu, TP HCM; 916 m2 tại TP Tân An, tỉnh Long An; 16.706 m2 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và 852 m2 tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Trong quá trình cổ phần hóa, nhóm lãnh đạo Cienco1 và các bị cáo thuộc Công ty Kiểm toán A&C đã xác định 4 khu đất gồm: 422 m2 tại số 135 Nguyễn Văn Đậu, TP HCM; 916 m2 tại thành phố Tân An, tỉnh Long An; 16.706 m2 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và 852 m2 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai là tài sản cố định vô hình, với tổng giá trị 12,6 tỷ đồng.

Với mục đích đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Cienco1, cựu Tổng Giám đốc Cienco1 Cấn Hồng Lai và cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Cienco1 Phạm Dũng đã thực hiện trái quy định của pháp luật, thực hiện trái các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến việc đưa giá trị quyền sử dụng 4 khu đất nêu trên vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Điều đáng nói là trước đó, ngày 4/9/2013, lãnh đạo Cienco1 đã ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá trị tài sản với Công ty TNHH Thẩm định và tư vấn Việt. Ngày 26/9/2013, Công ty TNHH Thẩm định và tư vấn Việt đã ban hành 4 chứng thư thẩm định giá, xác định giá trị quyền sử dụng thời điểm ngày 30/6/2013 đối với 4 khu đất trên là gần 25 tỷ đồng.

Mặt khác, theo quy định của Chính phủ, khi doanh nghiệp cổ phần hóa, UBND cấp tỉnh sẽ có ý kiến chính thức để làm căn cứ xác định giá trị đất. Số tài sản này sau đó được Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự tại 4 tỉnh, thành nói trên xác định năm 2013 có tổng giá trị là hơn 67,4 tỷ đồng. Do vậy, cáo buộc cho rằng, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 54,7 tỷ đồng - CAND đưa tin.